Несколько вещей в доме которые есть на самом деле практически у каждого украинца, могут быть мощными защитой для дома. И поэтому лучше держать их на виду, чтобы они поглощали негативную энергетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Глиняная посуда

Глиняный кувшин – это один из самых древних оберегов дома. Его всегда наделяли практически человеческими качествами, ведь он напоминает голову: имеет носик, шейку и ручку. Кроме того, горшок, как и человек, имел свое рождение во время изготовления и смерть – когда его разбивали.

Верили, что горшки вроде бы можно различить по полу – по звуку, который они выдавали. Вроде бы "женские" горшки лучше подходили для того, чтобы готовить в них пищу, и в них она получалась вкуснее. Поэтому простукивали глиняную посуду перед покупкой, чтобы проверить ее качество.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Очень часто горшки также выступали оберегами – в некоторых чучелах на огородах горшки ставили вместо головы. Это не только отпугивало птиц, но и вроде бы защищало дом от сглаза и злого глаза.

А вот некоторые вещи наоборот нужно вынести из дома. Ранее мы уже рассказывали о комнатных растениях, которые притягивают одиночество и горе.

Травы

Издавна в Украине травы считались сильным оберегом. Освященные веточки ивы ставили по углам дома, чтобы защитить жилье от несчастий и злых сил. Можжевельник также считался мощным оберегом – он защищал от зависти чужих людей и как будто создавал барьер, защищающий дом.



Травы вешали в доме для защиты / Фото Pexels

Веник

Предки верили, что веник и метла имеют сильную энергетическую силу, что может защитить от негатива. Веник всегда ставили перед входной дверью ручкой вниз. Также можно было обходить с веником дом, проговаривая защитные слова – такие действия могли прогнать беду.