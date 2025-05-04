Кілька речей у домі які є насправді практично в кожного українця, можуть бути потужними захистом для дому. І тому краще тримати їх на виду, аби вони поглинали негативну енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Глиняний посуд

Глиняний глечик – це один з найбільш давніх оберегів дому. Його завжди наділяли практично людськими якостями, адже він нагадує голову: має носик, шийку та ручку. Окрім того, горщик, як і людина, мав своє народження під час виготовлення і смерть – коли його розбивали.

Вірили, що горщики начебто можна також розрізнити за статтю – за звуком, який вони видавали. Начебто "жіночі" горщики краще пасували для того, аби готувати в них їжу, і в них вона виходила смачніша. Через це простукували глиняний посуд перед покупкою, аби перевірити його якість.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дуже часто горщики також виступали оберегами – в деяких опудалах на городах горщики ставили замість голови. Це не тільки відлякувало птахів, але й начебто захищало дім від пристріту та злого ока.

А ось деякі речі навпаки потрібно винести з дому. Раніше ми вже розповідали про кімнатні рослини, які притягують самотність та горе.

Трави

Здавна в Україні трави вважалися сильним оберегом. Освячені гілочки верби ставили по кутках дому, аби захистити житло від нещасть та злих сил. Ялівець також вважався потужним оберегом – він захищав від заздрощів чужих людей та наче створював бар'єр, що захищав дім.



Трави вішали у домі для захисту / Фото Pexels

Віник

Предки вірили, що віник та мітла мають сильну енергетичну силу, що може захистити від негативу. Віник завжди ставили перед вхідними дверима ручкою донизу. Також можна було обходити з віником будинок, промовляючи захисні слова – такі дії могли прогнати біду.