Деякі рослини в народі називають квітами безшлюбності – і вірять, що якщо людина триматиме їх вдома, вона не зможе знайти свою другу половинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Фікус

Раніше цю рослину поважали та любили, і тому квітку з великим м'ясистим листям можна було зустріти практично у будь-якому домі. Втім, зараз езотерики ставляться до рослини зовсім інакше – вірять, що вона приносить жінкам нещастя у сімейних стосунках.

Плющ

Таку рослину точно не радять вирощувати у себе вдома, адже ще наші предки вважали, що вона відганяє чоловіків. Ніколи не радили незаміжнім дівчатам тримати в будинку плющ. До того ж така квітка начебто не терпить жодного сусідства.



Плющ не варто тримати вдома / Фото Pexels

Сансев'єрія

В народі цю рослину називають "щучий хвіст". Через свою невибагливість у догляді вона дуже популярна – та чимало езотериків вірять, що вона може принести у дім негативну енергетику, що спрямована на руйнування сімейного добробуту.

Діффенбахія

Передусім потрібно знати, що це отруйна рослина, яку не варто тримати в домі, якщо у вас є маленькі діти чи домашні улюбленці. Вона начебто також може викликати головний біль, а прикмети стверджують, що вона приносить нещастя в оселю.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини можна тримати вдома та майже не доглядати за ними. Такі рослини ростуть десятиліттями.

Хойя

Ця кучерява квітка виглядає красиво та екзотично, але вірять, що у домі, де росте хойя, не буде чоловіків. Вона начебто відганяє їх від оселі, і тоді незаміжня дівчина, що живе у ній, не зможе знайти кохання.

Окрім того, варто пам'ятати, що листя цієї квітки також отруйне.

Японська горобина

Цей гіллястий чагарник, який також називають ардизією, відрізняється наявністю маленьких червоних ягід, які зібрані у гроно. Та у народі кущ має й іншу назву – дерево вдів.