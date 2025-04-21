Если вы любите вздремнуть после обеда, тогда вы, вероятно, сталкивались со случаями, когда после такого сна чувствовали себя даже более истощенными, чем накануне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сколько должен длиться дневной сон?

Дремота может быть вполне здоровой и даже полезной для вас, если вы рассчитаете ее время правильно. Попробуйте ограничить ее до 20 минут, и вы будете невероятно удивлены результатом.

Главное – установить будильник, чтобы не проспать лишнего. И многие на самом деле не ограничиваются этим временем, а дремлют дольше – и в результате чувствуют себя истощенными, а не бодрыми, а потом еще и не могут как следует уснуть ночью.

Учитывайте, что дремота, которая длится дольше, чем полчаса, может заставить вас чувствовать себя головокруженными и уставшими. А вот слишком долгий сон, например в течение 2 часов, имеет свои преимущества – особенно для сменных работников. Такая продолжительность сна поможет вам спать в течение целого цикла сна, а не прерывать его на одной из фаз.

Дремать долго не стоит / Фото Pexels

Если же вы будете спать дольше, чем 20 минут, но меньше, чем 90 минут, вы прервете фазу сна, что повлияет и ваше самочувствие – вместо прилива сил вы почувствуете только желание поспать еще.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о продуктах, которые нужно есть перед сном, чтобы быстрее засыпать.

Зато правильно подобранная продолжительность дремоты может наградить вас большим количеством преимуществ: