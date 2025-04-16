Врачи не рекомендуют переедать вечером, поскольку это может привести к нарушению сна и пищеварения, однако стоит обратить на продукты, в составе которых есть вещества, которые способствуют лучшему сну, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Бананы

Во фрукте содержится калий и магний, которые снимают стресс, расслабляют организм и способствуют лучшему сну. Можно съесть фрукт или сделать коктейль на основе молока и банана.

Молочные продукты

Сыр богат триптофаном – аминокислотой, которая производит серотонин и мелатонин. Они снимают уровень стресса и способствуют лучшему сну. Йогурт или молоко содержат кальций, который способствует выработке мелатонина. К слову, есть 4 вида полезного сыра, который даже способен влиять на уменьшение кровяного давления.



Молочные продукты улучшают сон / Фото Pexels

Овсяная каша

Есть овсяную кашу перед сном несколько необычно, впрочем в ней содержится кальций, магний, фосфор, кремний и калий, которые способны повлиять на лучшее качество сна.

Вишневый сок

Вишня помогает быстро заснуть, потому что содержит мелатонин. Сейчас не сезон этой ягоды, поэтому в качестве альтернативы можно использовать вишневый сок.

Цельнозерновой хлеб

Один кусочек цельнозернового хлеба содержит сложные углеводы, которые хорошо влияют на качественный сон. Кроме того, хлеб богат магнием, который помогает мышцам расслабиться.