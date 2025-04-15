Люди, которые активно занимаются спортом лучше усваивают природные сахара после тренировки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. А вот тем, кто ведет малоподвижный образ жизни лучше есть меньше и в первой половине дня.

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Когда надо есть сухофрукты и орехи

В сухофруктах содержится высокий гликемический индекс, поэтому их надо есть умеренно утром или до тренировки. Орехи можно есть в любое время. Диетологи советуют женщинам с обильными менструациями есть утром замоченный изюм, поскольку он богат железом. Для облегчения симптоме ПМС вечером стоит есть миндаль и грецкие орехи, которые являются источником магния.

К теме! Каждый орех может предложить что-то уникальное для вашего здоровья. В материале мы рассказали о 5 самых полезных орехов, которые стоит добавить в свой рацион.

Орехи обеспечивают энергией утром, а финики и фисташки прекрасно подходят для потребления перед тренировкой, когда нужен быстрый заряд. Кешью и изюм можно есть в течение дня, в период умственной активности.

В общем миндаль, грецкие орехи и изюм лучше всего есть в первой половине дня, чтобы организм имел достаточно времени для переваривания. Поздно вечером сухофрукты лучше избегать.

Утро является лучшим временем для продуктов, которые содержат много клетчатки. Хорошо способствует пищеварению чернослив, изюм и миндаль. Вечером можно есть курагу и грецкие орехи, чтобы избежать вздутия. Ночью метаболизм замедляется, поэтому если есть орехи и сухофрукты слишком поздно, то это может привести к вздутию и тяжести. Все из-за того, что природные сахара ферментируются в кишечнике, вызывая газообразование.

Орехи богаты магнием, поэтому способствуют расслаблению и выработке мелатонина, соответственно улучшают качество сна. Вечером лучше отказаться от соленых орехов, потому что они вызывают обезвоживание, а если выпить кофе с орехами вечером, то это может даже помешать качественному сну.