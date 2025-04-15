Люди, які активно займаються спортом краще засвоюють природні цукри після тренування, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. А от тим, хто веде малорухливий спосіб життя краще їсти менше та в першій половині дня.

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Коли треба їсти сухофрукти та горіхи

У сухофруктах міститься високий глікемічний індекс, тому їх треба їсти помірно зранку або до тренування. Горіхи можна їсти в будь-який час. Дієтологи радять жінкам з рясними менструаціями їсти зранку замочені родзинки, оскільки вони багаті на залізо. Для полегшення симптомі ПМС ввечері варто їсти мигдаль та волоські горіхи, які є джерелом магнію.

До теми! Кожен горіх може запропонувати щось унікальне для вашого здоров'я. У матеріалі ми розповіли про 5 найкорисніших горіхів, які варто додати до свого раціону.

Горіхи забезпечують енергією зранку, а фініки та фісташки чудово підходять для споживання перед тренуванням, коли потрібен швидкий заряд. Кеш’ю і родзинки можна їсти впродовж дня, в період розумової активності.

Загалом мигдаль, волоські горіхи й родзинки найкраще їсти в першій половині дня, щоб організм мав достатньо часу для перетравлення. Пізно ввечері сухофрукти краще уникати.

Ранок є найкращим часом для продуктів, які містять багато клітковини. Добре сприяє травленню чорнослив, родзинки й мигдаль. Ввечері можна їсти курагу й волоські горіхи, щоб уникнути здуття. Вночі метаболізм сповільнюється, тому якщо їсти горіхи й сухофрукти надто пізно, то це може призвести до здуття та важкості. Все через те, що природні цукри ферментуються в кишківнику, викликаючи газоутворення.

Горіхи багаті на магній, тож сприяють розслабленню й виробленню мелатоніну, відповідно покращують якість сну. Ввечері краще відмовитися від солоних горіхів, бо вони викликають зневоднення, а якщо випити каву з горіхами ввечері, то це може навіть завадити якісному сну.