Помірне споживання сиру може знизити ризик гіпертонії, пише 24 Канал з посиланням на Eatingwell. Усе це завдяки високому вмісту кальцію, магнію та фосфору. Дієтологи розповіли про 4 види сиру, які варто обирати для контролю артеріального тиску.

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Швейцарський сир

Сир відомий усім нам великими дірками, які утворюються внаслідок бульбашок вуглекислого газу під час процесу бродіння. Цей сир має низький вміст натрію, тому його можна їсти.

Сир моцарела

Цей вид сиру, що зберігається у воді можна сміливо використовувати для приготування домашньої піци разом з великою кількістю свіжих овочів.

Козячий сир

Тим, хто хоче контролювати артеріальний тиск, варто звернути увагу на козячий сир. Цим продуктом можна намазувати крекери чи їсти разом з фруктами та овочами.



Корисні види сиру / Фото Pexels

Сир рікота

Рікота – один з найкорисніших видів сиру. Він має кремову текстуру й чудово пасує до макаронів.

Дієтологи кажуть, що сир завдяки кальцію може допомогти підтримувати кров’яний тиск в нормі. Сир є найпопулярнішим інгредієнтом, який додають до страв, салатів чи нарізають як закуску. Якщо ви придбали до свята кілька видів сиру й боїтеся, щоб він не зіпсувався, варто дізнатися про кілька головних секретів, які допоможуть сиру зберегтися якомога довше.