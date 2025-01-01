Сир може зберігатися довго у холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на Express. Знаючи кілька порад, ви зможете вберегти сир від висихання та плісняви.

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Як довго зберегти сир свіжим

Щоб зберегти сир свіжим на кілька тижнів, варто змастити зрізані поверхні невеликою кількістю олії перед тим, як ставити його у холодильник, а далі помістити в герметичний контейнер.

Для швейцарського сиру чи чеддера можна використовувати змочений в оцті паперовий рушник, який вбереже від цвілі.

У пластику тримати сир не бажано, бо він утримує вологу й обмежує доступ до кисню. Тримати сир в холодильнику треба в пергаментів чи звичайному папері, щоб він міг дихати. Цей простий спосіб не лише збереже смак сиру, але й допоможе запобігти росту бактерій.



Поради, які допоможуть зберегти сир свіжим / Фото Pexels

Сир ще можна зберігати в тканині в соляному розчині. Для цього треба змочити в соляній воді бавовняну тканину та змінювати її раз на день. Сіль є консервантом, тому вбереже твердий сир від розмноження бактерій, а завдяки вологій тканині він не зможе швидко засохнути.

Тримати сир у холодильнику можна разом з цукром у контейнері, щоб він допомагав продукту довше залишатися свіжим. Якщо кубики цукру почнуть танути, то сир з контейнера доведеться витягнути, переставити в новий папір та додати в контейнер нові кубики цукру.

За правильного пакування будь-який сир може простояти в холодильнику 3 тижні, тож це достатній період часу, щоб з’їсти його ще до кінця місяця.