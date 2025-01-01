Сыр может храниться долго в холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Зная несколько советов, вы сможете уберечь сыр от высыхания и плесени.

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Как долго сохранить сыр свежим

Чтобы сохранить сыр свежим на несколько недель, стоит смазать срезанные поверхности небольшим количеством масла перед тем, как ставить его в холодильник, а дальше поместить в герметичный контейнер.

Для швейцарского сыра или чеддера можно использовать смоченное в уксусе бумажное полотенце, которое убережет от плесени.

В пластике держать сыр не желательно, потому что он удерживает влагу и ограничивает доступ к кислороду. Держать сыр в холодильнике надо в пергаменте или обычной бумаге, чтобы он мог дышать. Этот простой способ не только сохранит вкус сыра, но и поможет предотвратить рост бактерий.



Советы, которые помогут сохранить сыр свежим / Фото Pexels

Сыр еще можно хранить в ткани в соляном растворе. Для этого надо смочить в соляной воде хлопчатобумажную ткань и менять ее раз в день. Соль является консервантом, поэтому убережет твердый сыр от размножения бактерий, а благодаря влажной ткани он не сможет быстро засохнуть.

Держать сыр в холодильнике можно вместе с сахаром в контейнере, чтобы он помогал продукту дольше оставаться свежим. Если кубики сахара начнут таять, то сыр из контейнера придется вытащить, переставить в новую бумагу и добавить в контейнер новые кубики сахара.

При правильной упаковке любой сыр может простоять в холодильнике 3 недели, поэтому это достаточный период времени, чтобы съесть его еще до конца месяца.