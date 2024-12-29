Для украшения выпечки надо совсем немного сахарной пудры, поэтому ее вполне реально сделать в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Как сделать сахарную пудру в домашних условиях

Блогер постоянно делится полезными лайфхаками, поэтому на этот раз рассказала, как надо сделать сахарную пудру. Вам понадобится ручной блендер, внутрь которого надо насыпать несколько столовых ложек сахара. Сверху закройте все обычным. целлофановым пакетом.

Получить готовую пудру можно уже через несколько минут. Таким образом можно перемолоть не только сахар, но и необходимые вам крупы. Это достаточно простой и бюджетный лайфхак, который сможет повторить каждый.

Пудра в домашних условиях: смотрите видео

Если же у вас нет блендера, то сахар-пудру можно сделать с помощью обычного молотка. Понадобится плотная ткань, на которую сахар надо высыпать и крепко завернуть так, чтобы получился мешочек. Тогда молотком начните стучать по чурке. От давления он начнет крошиться и превратится в пудру. Полученную смесь можно будет просеять через сито.

Также можно воспользоваться ступкой и пестиком. Этим методом пользовались еще наши бабушки. В мраморную или деревянную ступку насыпьте немного сахара и тщательно разотрите пестиком сахар, пока он не начнет налипать на стенки ступки.

Получить сахарную пудру можно также с помощью скалки для раскатывания теста. Чтобы перетереть сахар в пудру понадобится разделочная доска, сито и пакет-слайдер. Высыпьте сахар в пакет, герметично закройте его и распределите сахар по всей поверхности. Положите пакет на разделочную доску и разотрите содержимое скалкой. Полученную массу нужно просеять через сито, чтобы избавиться от кристалликов сахара.