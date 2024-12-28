Пропуск еды или постоянный перекус из-за нехватки времени может привести к тому, что ваш уровень энергии будет очень нестабильным. Но также выбор неудачных продуктов может дать тот же результат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сладкие напитки

Диетолог Кэти Янечек убеждена, что сладкие газированные напитки, чаи с сахаром, лимонады и подслащенная вода, а также энергетические напитки содержат сахар, который может быстро снизить уровень вашей энергии.

Вы могли об этом не знать, однако одна банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара.

Фруктовые соки

На первый взгляд может показаться, что фруктовый сок – это достаточно полезный напиток. Но даже в случае, если на этикетке указано, что сок не содержит добавленного сахара, ультраобработанная природа сока означает, что он практически не содержит клетчатки.

Еда из белой муки

Печенье, крекеры, пицца и белый хлеб – это именно та еда, что изготовлена из белой муки, рафинированного углевода. Несмотря на то, что они очень вкусные, но они не могут дать стабильную энергию, которую вы ищете.



Белая мука может быть вредной / Фото Pexels

Шоколад и конфеты

Эти сладости также проходят достаточно много обработки, и это далеко не лучшие продукты, к которым стоит тянуться, если вы хотите подкрепиться и зарядиться энергией. Употребление этих сладостей может привести к всплеску уровня сахара в крови. Впрочем, это не значит, что время от времени вы не можете насладиться этими вкусностями!

Чипсы

Чипсы – это рафинированные углеводы, проходящие высокий уровень обработки. Кроме того, они также могут содержать насыщенные жиры, масла или трансжиры, которые влияют и на уровень холестерина в крови.