Дверцята холодильника мають нижчу температуру зберігання продуктів, тому через це вони можуть швидко зіпсуватися й втратити якість, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Є кілька продуктів, які обов’язково треба прибрати з дверцят, щоб не викинути їх через кілька днів у смітник.

Читайте також Ці 5 речей на кухні потрібно замінювати частіше, ніж ви думаєте: вони збирають мікроби

М’ясо та морепродукти

Будь-який продукт тваринного походження не можна зберігати на дверцятах холодильника. М’ясо й морепродукти потрібно зберігати на нижній полиці холодильника. Не можна тримати продукти у дверцятах, оскільки коливання температури води може призвести до більшого зростання бактерій.

Молоко

Зберігати молоко треба на внутрішній полиці в задній частині холодильника. Це те місце, де холодильник залишається найхолоднішим, а зберігання саме в цьому місці дозволить молоку залишатися свіжим набагато довше.

Йогурт

Часто у дверцятах холодильника зберігають яйця, молоко, сири та йогурт. Це місце не найкраще для продуктів, які швидко псуються. У дверцятах краще зберігати джем, гірчицю та інші немолочні продукти.



У дверцятах холодильника не можна тримати деякі продукти / Фото Pexels

Яйця

Зберігати яйця потрібно в картонній упаковці на полиці. Це допоможе їм підтримувати правильний рівень вологості, а зберігання всередині холодильника запобігатиме перепадам температури, через яку вони можуть зіпсуватися набагато швидше.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, чи можна їсти яйце з кількома жовтками.

Фрукти та овочі

Найкраще зберігати фрукти та овочі не у дверцятах, а в спеціальних ящиках, щоб вони краще зберігалися з правильним рівнем вологості.

Вино

Більшість людей помилково зберігають вино у дверцятах холодильника. Це є помилкою, особливо коли пляшка відкрита. Тримати вино потрібно в постійній температурі, щоб запобігти окисленню й зберегти свіжість впродовж тривалого часу.