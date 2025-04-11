Дверцы холодильника имеют более низкую температуру хранения продуктов, поэтому из-за этого они могут быстро испортиться и потерять качество, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Есть несколько продуктов, которые обязательно надо убрать с дверцы, чтобы не выбросить их через несколько дней в мусорку.

Читайте также Эти 5 вещей на кухне нужно заменять чаще, чем вы думаете: они собирают микробы

Мясо и морепродукты

Любой продукт животного происхождения нельзя хранить на дверце холодильника. Мясо и морепродукты нужно хранить на нижней полке холодильника. Нельзя держать продукты в дверце, поскольку колебания температуры воды может привести к большему росту бактерий.

Молоко

Хранить молоко надо на внутренней полке в задней части холодильника. Это то место, где холодильник остается самым холодным, а хранение именно в этом месте позволит молоку оставаться свежим гораздо дольше.

Йогурт

Часто в дверце холодильника хранят яйца, молоко, сыры и йогурт. Это место не лучшее для продуктов, которые быстро портятся. В дверце лучше хранить джем, горчицу и другие немолочные продукты.



В дверце холодильника нельзя держать некоторые продукты / Фото Pexels

Яйца

Хранить яйца нужно в картонной упаковке на полке. Это поможет им поддерживать правильный уровень влажности, а хранение внутри холодильника предотвратит перепады температуры, из-за которой они могут испортиться гораздо быстрее.

К слову! В нашем материале мы рассказали, можно ли есть яйцо с несколькими желтками.

Фрукты и овощи

Лучше всего хранить фрукты и овощи не в дверце, а в специальных ящиках, чтобы они лучше хранились с правильным уровнем влажности.

Вино

Большинство людей ошибочно хранят вино в дверце холодильника. Это является ошибкой, особенно когда бутылка открыта. Держать вино нужно в постоянной температуре, чтобы предотвратить окисление и сохранить свежесть в течение длительного времени.