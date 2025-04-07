Кто-то считает, что яйцо с двойным желтком является признаком плохого здоровья курицы, другие же обращают внимание на приметы и думают, что это хороший знак, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Можно ли есть яйцо с двойным желтком

Два желтка в одном яйце могут появиться у старой или больной курицы. Это происходит из-за того, что у старой курицы с болезнью яйцевода может сформироваться яйцо с нарушением – без желтка или с большим количеством.

Яйца с двумя желтками могут давать даже молодые куры, в которых присутствуют гормональные нарушения. Есть еще одна версия, которая заключается в физиологическом сбое. Яйца с двумя желтками могут образоваться в случае, если две созревшие яйцеклетки пройдут яйцевыводящие пути вместе и окажутся в одной оболочке.



Яйца с несколькими желтками не являются вполне безопасными / Фото Pexels

Категорического ответа относительно того, можно есть такие яйца или нет – нет, однако их лучше не употреблять, потому что они являются признаком нарушений в организме курицы. Но если такое яйцо съесть, то ничего страшного не произойдет. Важно только не злоупотреблять таким продуктом.

Интересный факт, но во многих культурах двойной желток в яйце является положительным знаком. Говорят, что тому человеку, которому попалось такое яйцо будет во всем везти. А еще наши предки считали, что яйцо с двумя желтками символизирует появление близнецов.

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Есть еще и другая версия, согласно которой, если яйцо разбила одинокая девушка, то вскоре она имеет все шансы встретить свою вторую половинку. Если девушка в отношениях с парнем, то вскоре может ожидать предложение руки и сердца.