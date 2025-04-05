Со сваренным белым рисом следует быть осторожными, пишет 24 Канал со ссылкой на High Speed Training. Конечно, что есть продукты, которые можно оставлять на потом, чтобы иметь возможность только разогреть блюдо и не варить каждый раз что-то свежее.

Читайте также Эти 5 орехов самые полезные для вашего здоровья: стоит добавить их на тарелку

Почему нельзя есть рис

Впрочем, в списке опасных продуктов оказался рис. Оказывается, что если его держать при комнатной температуре и забыть поставить в холодильник, то споры, которые образовались во время варки риса, могут размножаться и производить токсины.

Ни в коем случае нельзя есть многодневный рис, если вы забыли его поставить в холодильник. Такая неосторожность может даже привести к пищевому отравлению, поскольку при комнатной температуре начнут размножаться бактерии.



Нельзя есть вчерашний рис / Фото Pexels

Разогрев пищи на высокой температуре не защитит от заражения, поскольку токсины устойчивы к нагреванию. Для того, чтобы можно было безопасно потреблять рис, сразу после того, как он остынет – положите его в холодильник.

Обратите внимание! Популярные пищевые добавки, такие как жиросжигатели, детокс-добавки, коллаген и BCAA, имеют ограниченную эффективность и могут вызвать побочные эффекты. Больше об этом мы рассказали в нашем материале.

Употребить гарнир нужно в течение суток. Если же остатков будет слишком много, то рис можно поставить в морозилку и увеличить срок хранения на 2 – 3 дня.