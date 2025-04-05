Зі звареним білим рисом слід бути обережними, пише 24 Канал з посиланням на High Speed Training. Звісно, що є продукти, які можна залишати на потім, щоб мати можливість лише розігріти страву й не варити кожного разу щось свіже.

Читайте також Ці 5 горіхів найкорисніші для вашого здоров'я: варто додати їх на тарілку

Чому не можна їсти рис

Втім, у списку небезпечних продуктів опинився рис. Виявляється, що якщо його тримати за кімнатної температури й забути поставити у холодильник, то спори, які утворилися під час варіння рису, можуть розмножуватися й виробляти токсини.

У жодному разі не можна їсти кількаденний рис, якщо ви забули його поставити у холодильник. Така необережність може навіть призвести до харчового отруєння, оскільки при кімнатній температурі почнуть розмножуватися бактерії.



Не можна їсти вчорашній рис / Фото Pexels

Розігрівання їжі на високій температурі не захистить від зараження, оскільки токсини є стійкими до нагрівання. Для того, щоб можна було безпечно споживати рис, одразу після того, як він охолоне – покладіть його в холодильник.

Зверніть увагу! Популярні харчові добавки, такі як жироспалювачі, детокс-добавки, колаген та BCAA, мають обмежену ефективність і можуть викликати побічні ефекти. Більше про це ми розповіли у нашому матеріалі.

Вжити гарнір потрібно впродовж доби. Якщо ж залишків буде занадто багато, то рис можна поставити в морозилку й збільшити термін зберігання на 2 – 3 дні.