Кожен горіх може запропонувати щось унікальне для вашого здоров'я. Втім, деякі з них мають більш збалансовані харчові профілі, ніж інші, повідомляє 24 канал з посиланням на Real Simple.

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Волоські горіхи

Так, звичайні волоські горіхи є одними з найбільш корисних з усіх, ділиться дієтологиня Меггі Мун. Що робить їх особливо корисними – так це концентрація рослинних жирів омега-3, які є протизапальними та можуть покращити структуру та функцію клітин мозку. Дослідження також вказують, що волоські горіхи здатні покращити настрій та пам'ять.

Вони також наповнені поживними речовинами, і їх легко додати до свого раціону: ви можете посипати ними вівсяну кашу, додавати у веганські "м'ясні" замінники тощо.



Волоські горіхи дуже корисні / Фото Pexels

Мигдаль

Хоча горіхи в основному пов'язані з забезпеченням здоровими жирами, вони також наповнені й багатьма іншими поживними речовинами. Наприклад, ви можете спробувати їсти більше багатого на кальцій мигдалю. Це – єдиний горіх, що забезпечує вас значною кількістю кальцію.

До речі, раніше ми вже розповідали про 5 закусок з кальцієм, які допоможуть зміцнити кістки та зуби.

Окрім того, варто відзначити й переваги мигдалю для відновлення м'язів. Вживання його протягом 4 тижнів може допомогти компенсувати пошкодження м'язів та покращити збереження сили у дорослих людей, що займаються фізичними вправами.

Арахіс

Технічно арахіс – це бобова культура, але часто до нього ставляться, як до горіха. І його рекомендують їсти, адже арахіс є хорошим і доступним джерелом вітамінів групи В. В ньому також є достатньо магнію та білка, а також арахіс містить антиоксидант, що називається ресвератрол, який може зменшувати запалення в організмі.

Фісташки

Горіхи забезпечують білок, але більшість горіхів є неповноцінними білками – це значить, що вони не містять усіх дев'яти незамінних амінокислот. І хоча ви можете комбінувати різні рослинні білки, аби утворити повноцінний білок, фісташки – це вже повноцінний пакет і єдиний вид горіхів, що містить усі амінокислоти.

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Вони також багаті на корисні для серця ненасичені жири та корисні антиоксиданти. Окрім того, дослідження виявили, що у фісташках з усіх горіхів міститься найбільше калію.

Пекан

Пекан – це хороше джерело багатьох поживних речовин, але особливо багато у цьому горіхові міститься антиоксидантів. Це значить, що ці горіхи допомагають боротися із вільними радикалами та підтримують здоров'я серцю, мозку та імунітету.