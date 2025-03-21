Певно, усім доводилося чути про користь кальцію для кісток – втім, він не обмежується тільки цим. Мінерал відіграє вирішальну роль у багатьох функціях організму, що потрібні для підтримання нормального здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Йогурт, мигдаль та ягоди

Звичайний грецький йогурт та ягоди – це перекус, що багатий на кальцій, але водночас ще й неймовірно смачний, ділиться дієтологиня Дженніфер Хаус. Грецький йогурт сам собою вже містить 250 міліграмів кальцію на порцію. Але ви можете навіть збільшити це число, якщо додасте в закуску трохи мигдалю.

Так ви отримаєте в десерті природну солодкість, клітковину від ягід та антиоксиданти.



Йогурт містить чимало кальцію / Фото Pexels

Сардини на тостах

Салат з тунцем – це класика, але той самий рецепт можна застосувати й до інших консерв, а саме сардин. Сардини надзвичайно багаті на кальцій, адже упаковані із неушкодженими кістками та хрящами.

І попри те, що ці структури розчиняються у філе до часу, коли ви їх будете їсти, вміст кальцію у них залишається незмінним. Одна порція консервованих сардин містить приголомшливі 569 міліграмів мінералу.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які продукти потрібно їсти, аби покращити пам'ять та здоров'я мозку.

Смузі на кефірі

Коли мовиться про молочні продукти, то кефір – на передніх позиціях за користю для здоров'я. Ферментований продукт сповнений пробіотиків – здорових бактерій, що зміцнюють мікробіом кишківника. Окрім того, він також містить й чимало кальцію, а саме 390 міліграмів на одну чашку.

А приготувавши смузі з кефіру, улюблених заморожених фруктів та кількох ложок насіння чіа, ви отримаєте надзвичайно поживну та солодку закуску.

Тахіні

Насіння кунжуту надзвичайно багате на кальцій, а тахіні – тобто перемелений кунжут – це ідеальна основа для смачного енергетичного перекусу. На дві столові ложки тахіні припадає 128 міліграмів кальцію.

Смажений нут

Спробуйте обсмажити нут з вашими улюбленими спеціями – для цього потрібно змішати зціджений та промитий консервований нут з оливковою олією та спеціями і обсмажити в духовці до хрусткої скоринки протягом 20 – 30 хвилин. В одній порції міститься приблизно 80 міліграмів корисного кальцію.