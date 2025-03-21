Вероятно, всем приходилось слышать о пользе кальция для костей – впрочем, он не ограничивается только этим. Минерал играет решающую роль во многих функциях организма, что нужны для поддержания нормального здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Йогурт, миндаль и ягоды миндаль и ягоды

Обычный греческий йогурт и ягоды – это перекус, богатый кальцием, но одновременно еще и невероятно вкусный, делится диетолог Дженнифер Хаус. Греческий йогурт сам по себе уже содержит 250 миллиграммов кальция на порцию. Но вы можете даже увеличить это число, если добавите в закуску немного миндаля.

Так вы получите в десерте естественную сладость, клетчатку от ягод и антиоксиданты.



Йогурт содержит немало кальция / Фото Pexels

Сардины на тостах

Салат с тунцом – это классика, но тот же рецепт можно применить и к другим консервам, а именно сардинам. Сардины чрезвычайно богаты кальцием, ведь упакованы с неповрежденными костями и хрящами.

И несмотря на то, что эти структуры растворяются в филе до времени, когда вы их будете есть, содержание кальция в них остается неизменным. Одна порция консервированных сардин содержит потрясающие 569 миллиграммов минерала.

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Смузи на кефире

Когда говорится о молочных продуктах, то кефир – на передних позициях по пользе для здоровья. Ферментированный продукт полон пробиотиков – здоровых бактерий, укрепляющих микробиом кишечника. Кроме того, он также содержит и немало кальция, а именно 390 миллиграммов на одну чашку.

А приготовив смузи из кефира, любимых замороженных фруктов и нескольких ложек семян чиа, вы получите чрезвычайно питательную и сладкую закуску.

Тахини

Семена кунжута чрезвычайно богаты кальцием, а тахини – то есть перемолотый кунжут – это идеальная основа для вкусного энергетического перекуса. На две столовые ложки тахини приходится 128 миллиграммов кальция.

Жареный нут

Попробуйте обжарить нут с вашими любимыми специями – для этого нужно смешать сцеженный и промытый консервированный нут с оливковым маслом и специями и обжарить в духовке до хрустящей корочки в течение 20 – 30 минут. В одной порции содержится примерно 80 миллиграммов полезного кальция.