Для того, чтобы улучшить память, эксперты советуют заниматься регулярными физическими упражнениями, пробовать новые хобби и, конечно же, употреблять полезную пищу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Поэтому, существует несколько продуктов, которые вы можете есть чаще, чтобы улучшить свою память и работу мозга, сообщает диетолог Стейси Кливленд.

Брокколи

Брокколи – это продукт, богатый антиоксидантами и клетчаткой, а это два питательных вещества, что могут качественно бороться с воспалениями, которые вызывают свободные радикалы.

Хроническое воспаление же повышает риск деменции, что включает потерю памяти и снижение функций мозга. Брокколи также содержит витамин К, который полезен для памяти и когнитивных функций.

Черника

Если вы поставили себе цель сохранить и укрепить свою память, точно стоит добавить чернику в свой рацион – она богата антиоксидантами, защищающими клетки мозга от окислительного стресса и повреждений.

Кроме того, эти антиоксиданты также могут уменьшать воспаление, что является главным фактором потери памяти. Также черника – это невероятный источник клетчатки, а это значит, что она полезна не только для вашего мозга, но и для пищеварения и кишечника.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты содержат много клетчатки. С ними ваше пищеварение точно быстро улучшится!

Семена тыквы

Как источник клетчатки и антиоксидантов, тыквенные семечки являются одним из лучших продуктов для памяти. Антиоксиданты уменьшают не только воспаление, но и окислительный стресс, а также семена содержат некоторые очень полезные микроэлементы – цинк, магний, медь и железо.

Жирная рыба

Когда говорится о продуктах для улучшения памяти, вы точно не ошибетесь, если выберете жирную рыбу, богатую омега-3 жирные кислоты – лосось, тунец или сардины. Они являются ключевыми для построения нервных клеток, что связаны с памятью и обучением.



Жирная рыба полезна для работы мозга / Фото Pexels

Семена чиа

Эти семена являются прекрасным источником альфа-линоленовой кислоты – растительной омега-3 жирной кислоты, что поддерживает функцию мозга и помогает клеткам общаться и уменьшать воспаление.

Семена чиа можно добавлять в пудинги, йогурты, смузи или салаты.

Грецкие орехи

Когда-нибудь вы замечали, что грецкие орехи формой напоминают мозг? По невероятному совпадению, орех действительно очень полезен для мозга, ведь содержит немало омега-3 жирных кислот. Такие жиры помогают уменьшить воспаление и поддерживать функцию мозга и в конце концов память.

А также эти жиры помогают и сердцу, которое является ключевым для здорового кровотока и когнитивных функций.

Яйца

Яйца содержат много витаминов группы В, а это делает их невероятной пищей для поддержания работы и развития мозга. Также в них много холина – питательного вещества, помогающего создавать нейромедиаторы, посылающие сигналы между нервными клетками.