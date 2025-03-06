Клетчатка, несомненно, это то питательное вещество, которое обсуждают больше всего – и точно недаром. Этот сложный углевод выполняет немало важных функций в организме, поэтому диетологи поощряют есть ее как можно больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Подкормите этим малину в марте: урожай увеличится вдвое

Зерна граната

Гранатовые зерна не только красивые и вкусные, но и содержат много клетчатки – в одной чашке вы найдете около 7 граммов этого сложного углевода. И также там есть и антоцианы – растительное соединение, важное для многих аспектов здоровья.

В частности, антоциан способствует снижению рисков диабета, высокого кровяного давления, заболеваний сердца и глаз, делится диетолог Лорен Манакер.

Нут

Кроме того, что нут составляет невероятно вкусную основу хумуса, салатов и рагу, он может напитать вас клетчаткой: на одну порцию вы найдете 13 граммов вещества. Впрочем, питательность этих бобовых не ограничивается клетчаткой: в них вы найдете и впечатляющее количество марганца, меди, железа, цинка, фосфора, магния, калия и селена.

Эти питательные вещества могут поддерживать иммунитет, кости, сердце и обмен веществ.

Малина

Ягоды – это одни из самых полезных продуктов, что вы можете добавить в свой рацион. Малина содержит очень много клетчатки, и это сладкое лакомство также даст вам неплохой запас витамина С и полифенолов.

Ее можно есть просто так, или добавлять в йогурт или смузи.



Малина содержит немало клетчатки / Фото Pexels

Чернослив

Чернослив многие любят не только за вкус, но и за пользу для кишечника, а также содержание клетчатки, антиоксидантов и некоторых других питательных веществ – а именно калия и витамина К, что помогают поддерживать прочность костей.

Неудивительно, что эти сухофрукты очень часто используют для нормализации пищеварения – всего в одной порции вы найдете 12 граммов клетчатки.

Семена подсолнечника

Как и многие другие виды семян и орехов, подсолнечник имеет невероятное содержание клетчатки: аж 12 граммов на чашку. Впрочем, семена могут похвастаться и другими преимуществами: они поддерживают здоровье иммунитета, метаболизм, помогают вырабатывать энергию и тому подобное.

Семена можно есть как закуску, или добавлять в салаты, смузи и многие другие блюда.

Зеленый горошек

Несмотря на то, что многие ошибочно считают горошек не слишком полезным, вроде бы из-за большого количества крахмала и невысокой питательности, на самом деле он может предложить немало преимуществ.

Всего в одной чашке содержится 7 граммов клетчатки, а также марганец и витамины С и К.