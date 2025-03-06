Клітковина, безсумнівно, це та поживна речовина, яку обговорюють найбільше – і точно недарма. Цей складний вуглевод виконує чимало важливих функцій в організмі, тож дієтологи заохочують їсти її якомога більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зерна граната

Гранатові зерна не тільки красиві та смачні, але й містять багато клітковини – в одній чашці ви знайдете близько 7 грамів цього складного вуглеводу. І також там є й антоціани – рослинна сполука, що важлива для багатьох аспектів здоров'я.

Зокрема, антоціан сприяє зниженню ризиків діабету, високого кров'яного тиску, захворювань серця та очей, ділиться дієтологиня Лорен Манакер.

Нут

Окрім того, що нут складає неймовірно смачну основу хумусу, салатів та рагу, він може наситити вас клітковиною: на одну порцію ви знайдете 13 грамів речовини. Втім, поживність цих бобових не обмежується клітковиною: в них ви знайдете й вражаючу кількість марганцю, міді, заліза, цинку, фосфору, магнію, калію та селену.

Ці поживні речовини можуть підтримувати імунітет, кістки, серце та обмін речовин.

Малина

Ягоди – це одні з найкорисніших продуктів, що ви можете додати до свого раціону. Малина містить дуже багато клітковини, і ці солодкі ласощі також дадуть вам непоганий запас вітаміну С та поліфенолів.

Її можна їсти просто так, або ж додавати у йогурт чи смузі.



Малина містить чимало клітковини / Фото Pexels

Чорнослив

Чорнослив чимало людей полюбляють не тільки за смак, але й за користь для кишківника, а також вміст клітковини, антиоксидантів та деяких інших поживних речовин – а саме калію та вітаміну К, що допомагають підтримувати міцність кісток.

Не дивно, що ці сухофрукти дуже часто використовують для нормалізації травлення – всього в одній порції ви знайдете 12 грамів клітковини.

Насіння соняшника

Як і чимало інших видів насіння та горіхів, соняшник має неймовірний вміст клітковини: аж 12 грамів на чашку. Втім, насіння може похвалитися й іншими перевагами: воно підтримує здоров'я імунітету, метаболізм, допомагає виробляти енергію тощо.

Насіння можна їсти як закуску, або ж додавати до салатів, смузі та багатьох інших страв.

Зелений горошок

Попри те, що чимало людей помилково вважають горошок не надто корисним, начебто через велику кількість крохмалю та невисоку поживність, насправді він може запропонувати чимало переваг.

Всього в одній чашці міститься 7 грамів клітковини, а також марганець та вітаміни С й К.