Коли ви їдете у поїздку і знаєте, що вас не буде вдома тривалий час, найкраще буде відімкнути холодильник від розетки. Так ви і заощадите на електриці, і позбавите себе неприємних сюрпризів у вигляді неприємних запахів чи поломки приладу після вашого повернення, повідомляє 24 Канал.

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Як правильно від'єднати холодильник від розетки

Якщо ви неправильно від'єднаєте холодильник від живлення, в результаті під ним з'являться неприємні калюжі, які доведеться згодом прибирати. Також це може зіпсувати підлогове покриття чи навіть затопити сусідів знизу.

Отож, ось що потрібно запам'ятати: холодильник не можна відмикати, просто висмикнувши прилад з розетки. Так ви навіть можете завдати шкоди його функціонуванню.

До речі, раніше ми вже пояснювали, чи потрібно на ніч вимикати з розетки фен.

Тільки якщо у вашого холодильника механічна система терморегуляції, достатньо буде просто витягнути шнур – втім, перед цим все ще варто ознайомитися з інструкцією, адже є моделі, де перед від'єднанням з розетки потрібно знизити температуру до мінімуму.

Окрім того, в багатьох марках холодильника є навіть спеціальна функція – "відпустка". Якщо запустити її, прилад безпечно працюватиме за температури у +15 градусів. Їжа псуватися не буде, а електрика витрачатиметься набагато економніше.



Холодильник потрібно відключати від живлення правильно / Фото Pexels

Ось кілька основних правил, за якими потрібно відмикати холодильник від живлення:

Вимкніть живлення приладу – сигналом, що ви зробили це, буде відсутність звуку та світла всередині холодильника.

Витягніть усі продукти з холодильника та морозильної камери. Якщо ви цього не зробите, дуже швидко вони стануть джерелом неприємного запаху.

Протріть холодильник всередині вологою ганчіркою, щоб позбутися залишків продуктів та запахів.

Проведіть профілактику затоплення – поставте піддон під холодильник, де буде накопичуватися тала вода.

Холодильник залишайте з відчиненими дверцятами – так всередині не з'явиться цвіль.

Як вимкнути холодильник Samsung, LG та Атлант

Тут все навіть простіше – у нових моделях холодильників цих моделей передбачене вимкнення шляхом натискання кнопки та приладовій панелі. Тож потреби висмикувати штекер з розетки взагалі немає.

Втім, у цих моделях не передбачено можливості вимкнути винятково морозилку – холодильники Samsung та LG можна відімкнути тільки повністю.

А щоб відключити морозильну камеру в холодильнику Атлант з механічною панеллю керування, потрібно обережно перемістити регулятор температури на мінімум.

Але ось на ніч холодильник у жодному випадку вимикати не можна – навіть попри те, що він споживає досить багато електроенергії, а саме 12% від загального рахунку за світло. Часте вимкнення холодильника може призвести до повного розмороження, появи плісняви та поганого запаху, і вивести його буде дуже непросто.

Втім, все ж є кілька приладів, на яких ви можете заощадити. Зокрема, на ніч радять вимикати пральну машину, посудомийку, телевізор, мікрохвильову піч, комп'ютер та принтер.