Как вывести плесень из ванной за один час: избавитесь от грибка навсегда

Плесень довольно часто появляется в ванной комнате из-за постоянной влажности, поэтому большинство людей ищут пути решения проблемы. Достичь желаемого результата можно достаточно просто. Для этого будет достаточно использовать два дешевых ингредиента.

Чистоту очень важно поддерживать, поэтому при малейших проявлениях плесени надо сразу браться за решение проблемы, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Плесень особенно заметна в зоне ванной или душевой, а также на швах плитки, стенах или потолке. Многие привыкли пользоваться хлором против плесени, однако это не совсем удачный способ выведения плесени, поэтому стоит воспользоваться другим вариантом.

Здесь следует понимать, что хлорный отбеливатель способен на время убрать соль, но не убьет ее, потому что он не может вывести споры, поэтому плесень со временем снова вернется.

Как вывести плесень из ванной

Эксперты советуют убивать плесень двумя очень простыми ингредиентами, которые могут легко убрать плесень из душевой кабины. Вам понадобится перекись водорода и масло чайного дерева.

Нужно лишь смешать стакан 3% перекиси водорода с чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе и распылить на участки с плесенью. Далее нужно эти места накрыть тканью и снова распылить раствор так, чтобы ткань пропиталась им полностью.

Оставьте средства подействовать на один час, а тогда уберите ткань, протрите участки на сухо и заметите, что после этого метода плесень исчезнет.

Как вывести плесень из ванной комнаты: смотрите видео

Добавим, что среди эффективных способов борьбы с грибком на стенах является использование уксуса, этилового или нашатырного спирта, соды, перекиси водорода и раствора йода. Больше об этих методах можно прочитать в нашем материале.