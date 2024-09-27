Грибок на стенах может быть назойливым, а также опасным – он очень быстро захватывает поверхности неприятным налетом и не останавливается ни перед краской, ни перед обоями, ни перед бетоном, пишет MOYO.

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Используйте уксус

Уксусный раствор нужно налить в распылитель и нанести на поверхности, где вы заметили очаги плесени. Оставьте его так примерно на час, а после этого можно будет протереть стены с помощью влажной салфетки или обычной губки. Вы заметите, что любые следы плесени исчезли.

Но для того, чтобы грибница больше вас не беспокоила, процедуру все же нужно повторить несколько раз с интервалом в неделю.

Этиловый или нашатырный спирт

Вам нужно взять 10% раствор аммиака, ведь он пригоден для удаления плесени в ванной и туалете, на кухне и в любой другой комнате вашего дома. Аптечный раствор нужно разделить с таким же количеством воды, а после этого нанести на места с плесенью.

Через несколько часов сотрите раствор салфеткой или губкой.

Сода

Сода – это универсальное средство для уборки, которое поможет справиться с большим количеством разнообразных загрязнений, и в том числе и с плесенью. Вам нужно приготовить содовый раствор из столовой ложки соды и пол литра теплой воды.

Распылите его на поверхность и оставьте на некоторое время.

Перекись водорода

Вам понадобится 3% раствор перекиси водорода, и он невероятно справится с плесенью, если она появилась недавно. Но если грибок уже успел проникнуть в толщу материала, тогда справиться с ним будет намного сложнее.

Наносить средство можно на обои, мебель, в ванной и на кухне – оно полностью универсальное.

Раствор йода

Этот раствор умеренно эффективен в борьбе с грибком и его применение на самом деле можно считать скорее превентивной мерой, чем реальным способом справиться с проблемой.

Открытые бутылочки нужно расставить в сыром помещении, и тогда плесень вообще не поразит стены, ведь будет происходить активное испарение йода.