Ржавчина образуется из-за того, что в воде содержится много солей железа, пишет 24 Канал. Причиной становятся старые водопроводные трубы и краны, из которых периодически скапывает вода.

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Пожелтевшая ванна встречается во многих, и для того, чтобы убрать ржавчину, не всегда нужно покупать дорогие моющие средства. Определенные народные рецепты являются достаточно действенными, если пятно от ржавчины не сильно въелась в ванну.

Пищевая сода

Разведите соду в воде до консистенции пасты и нанесите на ночь на пораженные участки. Утром удалите всю грязь с помощью губки. Чтобы ржавчину было удалить легче – доливайте воду.

Соль с лимоном

К свежевыжатому соку лимона добавьте соли так, чтобы образовалась паста. Ее нужно нанести на пятно на ночь и оставить до утра, а на следующий день очистить с помощью щетки или ершика.



Ржавчину вывести можно в домашних условиях / Фото Pinterest

Перекись водорода и нашатырь

Благодаря этому недорогому средству можно избавиться в ванной от ржавчины. Для приготовления нужно взять 50 граммов перекиси и развести со 150 миллиграммами нашатыря. Составляющие нужно смешать в литровой банке и оставить на 10 минут для того, чтобы прошла необходимая реакция.

Далее в этом растворе нужно смочить губку и тщательно нанести на всю поверхность с пятном. Смыть все можно через 20 минут проточной водой. Для старого пятна чистку придется повторить.

Уксус и соль

Для раствора возьмите 100 миллиграммов винного уксуса и 2 столовые ложки соли. Уксус вылейте в кастрюлю и поставьте на огонь, а затем добавьте соль и нагрейте до 65°С. В полученном растворе смочите губку и протрите места с ржавчиной. Оставьте все на 20 минут, а потом смойте теплой водой.

Кола-кола

Популярная газировка способна убрать ржавчину в ванной. Эффективность напитка заключается в том, что в состав входит ортофосфорная кислота, которая справляется со ржавчиной. Для ее выведения нужно смочить напитком ткань и накрыть ею участок с налетом. Оставьте ее на несколько часов в ванной, периодически смачивая по мере подсыхания. После указанного времени начните отчищать ржавчину щеткой или губкой.