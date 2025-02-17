Чем вывести ржавчину из ванной: эти методы используют клининговые компании

Бытовые задачи не всегда бывают простыми. К примеру, ржавчину из ванной вывести сложно, однако некоторые хозяйки уже нашли народные методы, которые быстро решат проблему. Некоторыми из них даже пользуются клининговые компании, чтобы не применять химические средства.

Ржавчина образуется из-за того, что в воде содержится много солей железа, пишет 24 Канал. Причиной становятся старые водопроводные трубы и краны, из которых периодически скапывает вода.

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Пожелтевшая ванна встречается во многих, и для того, чтобы убрать ржавчину, не всегда нужно покупать дорогие моющие средства. Определенные народные рецепты являются достаточно действенными, если пятно от ржавчины не сильно въелась в ванну.

Пищевая сода

Разведите соду в воде до консистенции пасты и нанесите на ночь на пораженные участки. Утром удалите всю грязь с помощью губки. Чтобы ржавчину было удалить легче – доливайте воду.

Соль с лимоном

К свежевыжатому соку лимона добавьте соли так, чтобы образовалась паста. Ее нужно нанести на пятно на ночь и оставить до утра, а на следующий день очистить с помощью щетки или ершика.



Ржавчину вывести можно в домашних условиях / Фото Pinterest

Перекись водорода и нашатырь

Благодаря этому недорогому средству можно избавиться в ванной от ржавчины. Для приготовления нужно взять 50 граммов перекиси и развести со 150 миллиграммами нашатыря. Составляющие нужно смешать в литровой банке и оставить на 10 минут для того, чтобы прошла необходимая реакция.

Далее в этом растворе нужно смочить губку и тщательно нанести на всю поверхность с пятном. Смыть все можно через 20 минут проточной водой. Для старого пятна чистку придется повторить.

Уксус и соль

Для раствора возьмите 100 миллиграммов винного уксуса и 2 столовые ложки соли. Уксус вылейте в кастрюлю и поставьте на огонь, а затем добавьте соль и нагрейте до 65°С. В полученном растворе смочите губку и протрите места с ржавчиной. Оставьте все на 20 минут, а потом смойте теплой водой.

Кола-кола

Популярная газировка способна убрать ржавчину в ванной. Эффективность напитка заключается в том, что в состав входит ортофосфорная кислота, которая справляется со ржавчиной. Для ее выведения нужно смочить напитком ткань и накрыть ею участок с налетом. Оставьте ее на несколько часов в ванной, периодически смачивая по мере подсыхания. После указанного времени начните отчищать ржавчину щеткой или губкой.