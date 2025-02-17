Чим вивести іржу з ванної: ці методи використовують клінінгові компанії

Побутові завдання не завжди бувають прості. До прикладу, іржу з ванної вивести складно, проте деякі господині вже віднайшли народні методи, які швидко вирішать проблему. Деякими з них навіть користуються клінінгові компанії, щоб не застосовувати хімічні засоби.

Іржа утворюється через те, що у воді міститься багато солей заліза, пише 24 Канал. Причиною стають старі водопровідні труби й крани, з яких періодично скапує вода.

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Пожовкла ванна зустрічається в багатьох, та для того, аби прибрати іржу, не завжди потрібно купувати дорогі миючі засоби. Певні народні рецепти є досить дієвими, якщо пляма від іржі не сильно в’їлася у ванну.

Харчова сода

Розведіть соду у воді до консистенції пасти й нанесіть на ніч на уражені ділянки. Вранці видаліть увесь бруд за допомогою губки. Щоб іржу було видалити легше – доливайте воду.

Сіль з лимоном

До свіжовичавленого соку лимона додайте солі так, щоб утворилася паста. Її потрібно нанести на пляму на ніч й залишити до ранку, а на наступний день очистити за допомогою щітки чи йоршика.



Іржу вивести можна в домашніх умовах / Фото Pinterest

Перекис водню й нашатир

Завдяки цьому недорогому засобу можна позбутися у ванній іржі. Для приготування потрібно взяти 50 грамів перекису й розвести з 150 міліграмами нашатирю. Складові потрібно змішати в літровій банці й залишити на 10 хвилин для того, щоб пройшла необхідна реакція.

Далі в цьому розчині потрібно змочити губку й ретельно нанести на всю поверхню з плямою. Змити все можна через 20 хвилин проточною водою. Для старої плями чистку доведеться повторити.

Оцет та сіль

Для розчину візьміть 100 міліграмів винного оцту й 2 столові ложки солі. Оцет вилийте в каструлю й поставте на вогонь, а тоді додайте сіль й нагрійте до 65°С. В отриманому розчині змочіть губку й протріть місця з іржею. Залишіть все на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою.

Кола-кола

Популярна газована вода здатна прибрати іржу у ванній. Ефективність напою полягає в тому, що до складу входить ортофосфорна кислота, яка справляється з іржею. Для її виведення потрібно змочити напоєм тканину й накрити нею ділянку з нальотом. Залишіть її на кілька годин у ванній, періодично змочуючи в міру підсихання. Після зазначеного часу почніть відчищати іржу щіткою чи губкою.