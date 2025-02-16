Не завжди позбутися жирної плями легко, пише 24 Канал. У деяких випадках це досить складний процес, який потребує часу, терпіння та використання спеціальних засобів.

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Вивести пляму можна завдяки недорогим засобам, які знайдуться в кожному будинку. Жир на одязі – одна з найстійкіших плям, тому якщо після прання річ не відіпралася, не варто засмучуватися, оскільки позбутися її можна завдяки кільком перевіреним методам.

Харчова сода

Делікатні тканини й легкі речі можна очистити за допомогою харчової соди. Цей спосіб використовували ще наші бабусі. Для видалення жирної плями потрібно розчинити в четвертині склянки теплої води 4 столові ложки соди. Суміш потрібно нанести на забруднене місце й почекати годину, а після цього промити вбрання й дати висохнути.

Рідина для миття посуду

Цей спосіб вважається одним із найефективніших проти жирних плям. Потрібно рідину для миття посуду втерти в масну пляму й залишити на 20 хвилин, а тоді випрати річ в пральній машинці. Перед пранням засіб змивати не потрібно.

Крейда

Жирну пляму потрібно натерти крейдою, або розтерти крейду в порошок і вже тоді посипати ним забруднення. Залишіть річ на годину, щоб крейда витягнула увесь жир, а тоді струсіть й виперіть.



Рідина для миття посуду виводить жирні плями / Фото Pexels

Сіль

А ось цей метод є одним із найпопулярнішим. На свіжу пляму насипте сіль та залишіть одяг на годину. Далі протріть жирну пляму зубною щіткою й промийте під водою. Додатково річ можна кинути в прання.

Гірчичний порошок

Розведіть гірчичний порошок з водою, щоб суміш була схожою на кашку. Нанесіть її на пляму й дайте вбранню час висохнути, а тоді протріть щіткою й виперіть в пральній машині.

Спирт

Навіть з найстарішими плямами здатен впоратися високовідсотковий спирт. Ля покращеного ефекту до ложки спирту можна додати кілька крапель оцту. Замочіть одяг в гарячій воді, а тоді вилийте на пляму столову ложку спирту. Зачекайте 10 хвилин, а тоді вкиньте в пральну машинку з рідким засобом для прання.