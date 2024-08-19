Как отмыть руки от после чистки орехов: 5 эффективных способов

Уже скоро начнется период сбора и чистки орехов. Порой следы после орехов на руках после них убрать не так уж и просто. Впрочем, есть несколько способов, которые помогут избавиться от черноты.

Темные следы от орехов почти невозможно отмыть просто водой с мылом, поэтому специалисты уже подобрали несколько лайфхаков, которые справятся с загрязненными руками достаточно быстро.

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Стирка одежды вручную

Если начать стирать одежду вручную или же помыть посуду несколько раз – ореховая окраска исчезнет с рук. Все дело в стиральном порошке и средстве для мытья посуды, который хорошо выводит черноту.

Использование лимона

Сок от грецкого ореха можно отмыть с помощью лимона. Разрежьте плод пополам и протрите разрезанной частью руки в тех местах, где появились потемнения. Чтобы эффект был максимально заметен – процедуру надо будет повторить несколько раз.

Использование винограда

Растолките несколько созревших виноградинок и нанесите кашицу на руки. Далее их надо обернуть бинтом и замотать сверху целлофаном. Подождите 20 минут, а дальше помойте руки.



Следы от орехов на руках можно вывести / Фото Pexels

Использование хозяйственного мыла

Натрите хозяйственное мыло на терке и залейте небольшим количеством воды. Когда образуется однородная мыльная смесь – нанесите ее на руки и оставьте на 15 минут, обернув сверху целлофаном. Когда снимете его, зубной щеткой протрите грязные участки.

Ванна для рук

Сделайте ванночку для рук, распарьте их, тогда очистите ладони воспользовавшись пилингом. После этого смажьте руки кремом для увлажнения.