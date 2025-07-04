Вонь из стиральной машины пройдет за считанные минуты: помогут элементарные средства

Постоянная стирка способна привести к тому, что барабан будет неприятно пахнуть. Это не только влияет на запах вещей, но и на качество выстиранного наряда. Чтобы устранить проблему, нужно воспользоваться несколькими эффективными методами.

Причиной неприятного аромата является размножение бактерий в теплой и влажной среде, пишет 24 Канал. Это часто происходит из-за закрытой дверцы сразу после стирки. Также на аромат влияют застоявшиеся вещи, которые не вынимаются вовремя после стирки.

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Плохой запах в барабане может быть еще и потому, что грязная одежда накапливается в стиральной машине длительное время, а не в ящике вещей для стирки.

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Как вывести плохой запах из стиральной машины

Засыпьте в отсек для моющего средства стакан соды и уксуса. После этого запустите цикл стирки. Для стиральной машинки с верхней загрузкой нужны немного другие пропорции - полстакана соды и 2 стакана уксуса, а потом включайте стирку.



Затхлый запах из барабана можно вывести / Фото Pexels

Помогает избавиться от плохого запаха можно только уксусом, без соды. Нужно лишь стакан продукта залить в отсек для порошка, установив самую высокую температуру стирки. Далее стиральную машинку надо оставить на 2 часа, а потом установить полоскание, чтобы вымыть запах уксуса из барабана.

Кстати, ранее мы рассказывали, как разгладить постельное белье после стирки без утюга – этот элементарный метод занимает всего 2 минуты.

Избавиться от неприятных ароматов можно с помощью лимонной кислоты. Насыпьте порошок в отсек для моющего средства, выбрав максимально высокую температуру воды и долгий цикл стирки. Чтобы удалить полностью средство, стиральную машинку придется еще раз промыть. Чтобы поддерживать чистоту прибора, такую процедуру можно проводить раз в месяц.