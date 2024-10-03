Как женщине пахнуть без духов: 5 секретов, которые нужно знать

У каждой женщины есть свои любимые духи, которые влияют на эмоциональное состояние. Однако запах из флакона – это лишь часть самовыражения. Основные моменты нашей beauty-рутины должны состоять из нескольких правил, которых постоянно нужно придерживаться.

Правильный уход за собой – важная составляющая здоровья и отличного вида, пишет Glamour. Благодаря нескольким ежедневным манипуляциям женщины могут иметь замечательный запах, даже без использования духов. И вот, что для этого нужно сделать.

Читайте также 6 целебных трав для здоровья волос: они лучше магазинных средств

Использование антиперспирантов

Пользуйтесь постоянно антиперспирантами. Эксперты советуют выбирать их с алелаиновой кислотой, которые помогают контролировать потоотделение. Дезодоранты же взамен не уменьшают его, а лишь маскируют запах.

Ношение дышащих тканей

Стоит делать предпочтение в выборе одежды на натуральные материалы – хлопок или лен. Они позволяют коже дышать и помогают избежать накопления пота и плохого запаха.

Синтетические материалы задерживают влагу, могут вызвать раздражение кожи и способствовать размножению бактерий. Натуральные материалы гораздо комфортнее носятся на коже.



Не забывайте носить натуральные ткани / Фото Pexels

Употребление свежих фруктов и зелени

Попробуйте добавить в свой рацион больше фруктов, овощей и зелени, особенно в осеннее время. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи, а еще они способны влиять на общий запах тела.

Шпинат, брокколи, яблоки, апельсины и многие другие овощи и фрукты способствуют детоксикации организма, предотвращая неприятные запахи.

Увлажнение

Не забывайте добавлять в ежедневную beauty-рутину увлажняющие кремы и лосьоны. Увлажненная кожа эффективнее справляется с выработкой пота и менее подвержена неприятному запаху.

Питье воды

Очень важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Вода помогает выводить токсины и способствует нормальной работе всех систем организма, тем самым поддерживая естественный запах свежим.