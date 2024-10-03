Как женщине пахнуть без духов: 5 секретов, которые нужно знать
Источник:Glamour
У каждой женщины есть свои любимые духи, которые влияют на эмоциональное состояние. Однако запах из флакона – это лишь часть самовыражения. Основные моменты нашей beauty-рутины должны состоять из нескольких правил, которых постоянно нужно придерживаться.
Правильный уход за собой – важная составляющая здоровья и отличного вида, пишет Glamour. Благодаря нескольким ежедневным манипуляциям женщины могут иметь замечательный запах, даже без использования духов. И вот, что для этого нужно сделать.
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Использование антиперспирантов
Пользуйтесь постоянно антиперспирантами. Эксперты советуют выбирать их с алелаиновой кислотой, которые помогают контролировать потоотделение. Дезодоранты же взамен не уменьшают его, а лишь маскируют запах.
Ношение дышащих тканей
Стоит делать предпочтение в выборе одежды на натуральные материалы – хлопок или лен. Они позволяют коже дышать и помогают избежать накопления пота и плохого запаха.
Синтетические материалы задерживают влагу, могут вызвать раздражение кожи и способствовать размножению бактерий. Натуральные материалы гораздо комфортнее носятся на коже.
Не забывайте носить натуральные ткани / Фото Pexels
Употребление свежих фруктов и зелени
Попробуйте добавить в свой рацион больше фруктов, овощей и зелени, особенно в осеннее время. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи, а еще они способны влиять на общий запах тела.
Шпинат, брокколи, яблоки, апельсины и многие другие овощи и фрукты способствуют детоксикации организма, предотвращая неприятные запахи.
Увлажнение
Не забывайте добавлять в ежедневную beauty-рутину увлажняющие кремы и лосьоны. Увлажненная кожа эффективнее справляется с выработкой пота и менее подвержена неприятному запаху.
Питье воды
Очень важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Вода помогает выводить токсины и способствует нормальной работе всех систем организма, тем самым поддерживая естественный запах свежим.