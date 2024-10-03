Як жінці пахнути без парфумів: 5 секретів, які потрібно знати

У кожної жінки є свої улюблені парфуми, які впливають на емоційний стан. Однак запах з флакона – це лише частина самовираження. Основні моменти нашої beauty-рутини мають складатися з кількох правил, яких постійно треба дотримуватися.

Правильний догляд за собою – важлива складова здоров’я та чудового вигляду, пише Glamour. Завдяки кільком щоденним маніпуляціям жінки можуть мати чудовий запах, навіть без використання парфумів. І ось, що для цього потрібно зробити.

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Використання антиперспірантів

Користуйтеся постійно антиперспірантами. Експерти радять вибирати їх з алелаїновою кислотою, які допомагають контролювати потовиділення. Дезодоранти ж натомість не зменшують його, а лише маскують запах.

Носіння дихаючих тканин

Варто робити перевагу у виборі одягу на натуральні матеріали – бавовну чи льон. Вони дозволяють шкірі дихати та допомагають уникнути накопичення поту й поганого запаху.

Синтетичні матеріали затримують вологу, можуть викликати подразнення шкіри та сприяти розмноженню бактерій. Натуральні матеріали набагато комфортніше носяться на шкірі.



Не забувайте носити натуральні тканини / Фото Pexels

Вживання свіжих фруктів та зелені

Спробуйте додати у свій раціон більше фруктів, овочів та зелені, особливо в осінню пору. Вони містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують здоров'я шкіри, а ще вони здатні впливати на загальний запах тіла.

Шпинат, броколі, яблука, апельсини та й багато інших овочів та фруктів сприяють детоксикації організму, запобігаючи неприємним запахам.

Зволоження

Не забувайте додавати у щоденну beauty-рутину зволожувальні креми та лосьйони. Зволожена шкіра ефективніше справляється з виробленням поту та менш схильні до неприємного запаху.

Пиття води

Дуже важливо підтримувати оптимальний рівень гідратації. Вода допомагає виводити токсини та сприяє нормальній роботі всіх систем організму, цим самим підтримуючи природний запах свіжим.