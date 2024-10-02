Якщо ви хочете, щоб волосся завжди виглядало красивим та здоровим, потрібно подбати про те, аби як слід за ним доглядати. І деякі лікарські трави допоможуть вам у цьому, пишуть Ліктрави.

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Ромашка

Ромашка містить надзвичайно велику кількість цінних компонентів, мінералів та вітамінів, які можуть покращити стан волосся. Ефірні олії в рослині можуть зволожувати та живити пасма, а каротин забезпечує шовковистість волосся. Дубильні речовини у ромашці допомагають у зміцненні коренів та регенерують структуру волосин.

Окрім того, кальцій, калій, магній та залізо можуть відновлювати фолікул та прискорювати ріст волосся.

Чебрець

Чебрець відновлює та зволожує волосся завдяки ефірним оліям, що містяться у ньому. Окрім того, там також є й олеїнова кислота, що може покращувати вигляд волосся та пришвидшувати його ріст.

Материнка

У материнці ви знайдете й амінокислоти, і вітаміни, і антиоксиданти, і різноманітні ефірні олії. Завдяки цьому вона може бути надзвичайно дієвою у покращенні й зміцненні сухого, ослабленого волосся з посіченими кінчиками.

Корінь лопуха

Корінь лопуха може зробити волосся здоровим, шовковистим та впоратися із сухістю та тьмяністю. Також відвар з рослини дієвий і для стимуляції росту волосся та його зміцнення. Такі лікувальні властивості можна легко пояснити хімічним складом рослини – адже вона містить протеїни, ефірні олії, вітаміни та залізо.

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М'ята

Вона містить ефірні олії та ментол, а він може покращити мікроциркуляцію крові та посилити ріст волосся. Рослина може ефективно боротися із надлишком шкірного жиру, а також запобігає свербінню шкіри голови.



М'ята дуже корисна для волосся / Фото Pexels

Подорожник

Про лікувальні властивості цієї рослини знають, певно, вже всі. Листя подорожника й справді може бути дуже корисним, адже воно нормалізує роботу сальних залоз, зміцнює волосяні фолікули, активізує ріст волосся, а також може усунути лущення та роздратування шкіри.