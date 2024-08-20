Очень часто после сбора урожая земля на огороде стоит пустая до следующего года. Но на самом деле вы можете высеять некоторые растения, и тогда получите большую пользу для своего участка.
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Какая польза от сидератов для огорода
На самом деле эти растения могут принести земле немало преимуществ, но давайте сосредоточимся на нескольких основных.
- Предотвращают промерзание земли и ее смывание дождями.
- Препятствуют прорастанию сорняков.
- Увеличивают плодородие почвы.
- Делают землю более легкой и рыхлой.
- Отпугивают вредителей и предотвращают появление гнили.
Огород нужно засеивать на зиму / Фото Pexels
Но какие именно растения нужно высадить после сбора урожая? Давайте разбираться!
Белая горчица
Этот сидерат может отлично справиться с морозами и защитит землю от промерзания. Белая горчица предотвращает и появление слизней, проволочника и других вредителей. Кроме того, она может наполнять землю серой и защищает ваши саженцы от появления гнили. Лучше всего ее высаживать на грядках, где раньше рос картофель.
Озимая рожь
Это не только полезный сидерат, но и хороший источник домашней муки. За зимний период растение может обогатить землю азотом, калием и минералами, а также наполнять ее влагой и предотвратить появление вредителей. Можно сажать растение после картофеля, тыкв и помидоров.
Люпин
Этот сидерат совсем не боится заморозков, а также может питать землю из-за того, что имеет очень длинные корни. Кроме того, растение уменьшает кислотность почвы и отпугивает вредителей. Можно использовать для улучшения грядок под перцы, огурцы, картофель, табак и помидоры.
Клевер
Этот сидерат также будет очень питательным для вашего огорода и поможет наполнить землю азотом и органикой. Клевер можно сеять вместе с озимой рожью и скашивать за две недели до посева нового урожая. После этого почву сверху перекапывают, чтобы растение не росло, как сорняк.