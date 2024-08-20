Вот чем нужно засеять огород после сбора урожая: сорняков на следующий год не будет

Огородники очень советуют высевание сидератов на участке после сбора урожая. Зато весной его нужно будет выкосить, и тогда растения наполнят почву питательными веществами.

Очень часто после сбора урожая земля на огороде стоит пустая до следующего года. Но на самом деле вы можете высеять некоторые растения, и тогда получите большую пользу для своего участка.

Интересно Накипь со сковородки исчезнет: избавиться от нее можно за несколько минут

Какая польза от сидератов для огорода

На самом деле эти растения могут принести земле немало преимуществ, но давайте сосредоточимся на нескольких основных.

Предотвращают промерзание земли и ее смывание дождями.

Препятствуют прорастанию сорняков.

Увеличивают плодородие почвы.

Делают землю более легкой и рыхлой.

Отпугивают вредителей и предотвращают появление гнили.



Огород нужно засеивать на зиму / Фото Pexels

Но какие именно растения нужно высадить после сбора урожая? Давайте разбираться!

Белая горчица

Этот сидерат может отлично справиться с морозами и защитит землю от промерзания. Белая горчица предотвращает и появление слизней, проволочника и других вредителей. Кроме того, она может наполнять землю серой и защищает ваши саженцы от появления гнили. Лучше всего ее высаживать на грядках, где раньше рос картофель.

Озимая рожь

Это не только полезный сидерат, но и хороший источник домашней муки. За зимний период растение может обогатить землю азотом, калием и минералами, а также наполнять ее влагой и предотвратить появление вредителей. Можно сажать растение после картофеля, тыкв и помидоров.

Люпин

Этот сидерат совсем не боится заморозков, а также может питать землю из-за того, что имеет очень длинные корни. Кроме того, растение уменьшает кислотность почвы и отпугивает вредителей. Можно использовать для улучшения грядок под перцы, огурцы, картофель, табак и помидоры.

Клевер

Этот сидерат также будет очень питательным для вашего огорода и поможет наполнить землю азотом и органикой. Клевер можно сеять вместе с озимой рожью и скашивать за две недели до посева нового урожая. После этого почву сверху перекапывают, чтобы растение не росло, как сорняк.