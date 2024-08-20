Ось чим потрібно засіяти город після збору урожаю: бур'янів наступного року не буде

Городники дуже радять висівання сидератів на ділянці після збору урожаю. Натомість навесні його потрібно буде викосити, і тоді рослини наповнять ґрунт поживними речовинами.

Дуже часто після збору урожаю земля на городі стоїть пуста аж до наступного року. Та насправді ви можете висіяти деякі рослини, і тоді отримаєте велику користь для своєї ділянки.

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Яка користь від сидератів для городу

Насправді ці рослини можуть принести землі чимало переваг, але давайте зосередимося на кількох основних.

Запобігають промерзанню землі та її змиванню дощами.

Перешкоджають проростанню бур'янів.

Збільшують родючість ґрунту.

Роблять землю легшою та пухкішою.

Відлякують шкідників та запобігають появі гнилі.



Город потрібно засіювати на зиму / Фото Pexels

Але які саме рослини потрібно висадити після збору врожаю? Нумо розбиратися!

Біла гірчиця

Цей сидерат може відмінно впоратися з морозами та захистить землю від промерзання. Біла гірчиця запобігає і появі слимаків, дротяників та інших шкідників. Окрім того, вона може наповнювати землю сіркою та захищає ваші саджанці від появи гнилі. Найкраще її висаджувати на грядках, де раніше росла картопля.

Озиме жито

Це не тільки корисний сидерат, але й хороше джерело домашнього борошна. За зимовий період рослина може збагатити землю азотом, калієм та мінералами, а також наповнювати її вологою та запобігти появі шкідників. Можна садити рослину після картоплі, гарбузів та помідорів.

Люпин

Цей сидерат зовсім не боїться заморозків, а також може живити землю через те, що має дуже довге коріння. Окрім того, рослина зменшує кислотність ґрунту та відлякує шкідників. Можна використовувати для покращення грядок під перці, огірки, картоплю, тютюн та помідори.

Конюшина

Цей сидерат також буде дуже поживним для вашого городу та допоможе наповнити землю азотом та органікою. Конюшину можна сіяти разом з озимим житом та скошувати за два тижні до посіву нового урожаю. Після цього ґрунт зверху перекопують, якби рослина не росла, як бур'ян.