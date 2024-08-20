Звісно, у вас в шафі знайдеться принаймні одна сковорідка, яка виглядає жахливо через те, що все її дно покрите чорним нагаром та жиром. Але просто терти її для очищення не можна, адже це може пошкодити покриття посуду. Поради 24 діляться кількома способами, що стануть вам у пригоді.

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Як почистити сковорідку

Один з найпопулярніших способів – це просто набрати у сковорідку води та поставити її на вогонь. Вода має кипіти у ній до 15 хвилин, а після цього посуд потрібно зняти з вогню та промити під проточною водою. Звичайна губка для посуду допоможе впоратися навіть із застарілими забрудненнями.

Але дуже часто для чищення використовують також такі засоби, як оцет та сода. Сковорідку з нагаром для очищення потрібно перевернути дном догори, а потім посипати содою. Після цього залийте оцтом та почекайте кілька хвилин. Коли відбудеться реакція, можна буде просто потерти дно губкою та добре помити.

Втім, для різних матеріалів сковорідок потрібно використовувати різні способи очищення, аби не нашкодити покриттю посуду.



Сковорідки потрібно ретельно чистити / Фото Pexels

Чавун

Вироби з цього сплаву важкі, тож цей універсальний інструмент твердий та стійкий до подряпин і сколів. У догляді він невибагливий та може служити дуже довго. І регулярна профілактика допоможе уникнути накопиченню нагару та накипу. Після приготування їжі потрібно видаляти залишки їжі з поверхні та мийте виріб.

Робити це можна так:

вручну гарячою водою, з невеликою кількістю мийного засобу;

протерти дрібнопористим текстилем чи рушником з целюлози;

нанести шар рослинної олії на поверхню.

Кераміка

Керамічні сковорідки вже не такі стійкі до пошкоджень, тож з ними потрібно бути досить обережними. Намагайтеся папером видаляти залишки їжі, а потім для очищення залийте 1 частину оцту та 4 частини води. Доведіть розчин до кипіння та залиште на дві хвилини.

Дайте постояти до охолодження, а потім змийте рідину. Не забудьте промити посуд під проточною водою.

Антипригарне покриття

Такий посуд ідеальний для приготування їжі, але і чистити його не дуже просто. Спершу потрібно заповнити дно сковорідки содою, а потім влити кілька крапель мийного засобу, та не змішувати. Налийте у сковорідку воду та поставте її на невеликий вогонь. Почекайте, поки не почнуть утворюватися бульбашки.

Залиште на вогні на 20 хвилин. Злийте воду та знову засипте дно содою, а після цього потріть м'якою губкою. Сковорідку потрібно промити під проточною водою та насухо витерти чистим рушником.