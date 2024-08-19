Обрізка малини – це надзвичайно важлива частина догляду за культурою. Вона може і підвищити врожайність, і покращити імунітет рослини, а також корисна для контролю хвороб. І це ще не кажучи про те, що обрізка значно полегшує збір врожаю. Та після цього стресу для рослини дуже важливо правильно її підживити. Поради 24 підготували рецепти кількох простих добрив, які вам у цьому допоможуть.

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Чим підживлювати малину

У малини досить унікальні характеристики росту та плодоношення. І коріння рослини багаторічне, а ось стебла та пагони – дворічні. Кожної весни малина з бруньок починає випускати нові пагони, що розташовані біля основи приросту попереднього року.

Після першого сезону росту ці пагони стають вегетативними, і вже на наступний рік вони можуть цвісти та приносити плоди, а згодом відмирають. Ця особливість і призводить до того, що постійна обрізка малини є обов'язковою, і якщо ви хочете збирати щорічно стабільний урожай, відмовлятися від неї точно не варто.

І після проведення обрізки у серпні потрібно одразу ж провести і підживлення для того, щоб прискорити здерев'яніння стебел, зміцнити та наситити кореневу систему поживними речовинами, аби вона добре перенесла зиму.



Малину потрібно обрізати у серпні / Фото Pexels

Калійні добрива

Калій є дуже важливим для малини макроелементом, який сприяє росту коренів – а це просто неймовірно важливо для того, щоб рослина успішно перенесла зиму. Окрім того, калій допомагає зміцнити загальний стан рослини та робить кущі більш стійкими до хвороб.

Для малини найкраще підійде сульфат калію через те, що у ньому міститься менше хлоридів – а це корисно для чутливих рослин, якою і є малина. У серпні заведено використовувати третину від звичної норми добрив. Тож якщо на початку весни ви використовуєте столову ложку засобу, зараз потрібно взяти втричі менше.

Попіл

Для приготування настою з попелу вам потрібно взяти 1 склянку речовини та 20 літрів води. Так концентрація буде досить помірною, і ви не надто сильно підлужите землю. Саме через високу лужність попелу потрібно використовувати це добриво дуже обережно і не переборщити з ним.

Фосфорні добрива

Фосфор, як і калій, потрібний для того, щоб підготувати корені рослини до зимівлі, а наступного року він допоможе із формуванням квітів та плодів на рослині. Знайти фосфорні добрива ви можете у дуже багатьох спеціалізованих магазинах.

Найкраще використовувати суперфосфат або ж кісткове борошно.