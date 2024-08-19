Обрезка малины – это очень важная часть ухода за культурой. Она может и повысить урожайность, и улучшить иммунитет растения, а также полезна для контроля болезней. И это еще не говоря о том, что обрезка значительно облегчает сбор урожая. И после этого стресса для растения очень важно правильно его подкормить. Porady 24 подготовили рецепты нескольких простых удобрений, которые вам в этом помогут.

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Чем подкармливать малину

У малины достаточно уникальные характеристики роста и плодоношения. И корни растения многолетние, а вот стебли и побеги – двухлетние. Каждую весну малина из почек начинает выпускать новые побеги, расположенные у основания прироста предыдущего года.

После первого сезона роста эти побеги становятся вегетативными, и уже на следующий год они могут цвести и приносить плоды, а затем отмирают. Эта особенность и приводит к тому, что постоянная обрезка малины является обязательной, и если вы хотите собирать ежегодно стабильный урожай, отказываться от нее точно не стоит.

И после проведения обрезки в августе нужно сразу же провести и подкормку для того, чтобы ускорить одеревенение стеблей, укрепить и насытить корневую систему питательными веществами, чтобы она хорошо перенесла зиму.



Малину нужно обрезать в августе / Фото Pexels

Калийные удобрения

Калий является очень важным для малины макроэлементом, который способствует росту корней – а это просто невероятно важно для того, чтобы растение успешно перенесло зиму. Кроме того, калий помогает укрепить общее состояние растения и делает кусты более устойчивыми к болезням.

Для малины лучше всего подойдет сульфат калия из-за того, что в нем содержится меньше хлоридов – а это полезно для чувствительных растений, которой и есть малина. В августе принято использовать треть от привычной нормы удобрений. Поэтому если в начале весны вы используете столовую ложку средства, сейчас нужно взять втрое меньше.

Зола

Для приготовления настоя из золы вам нужно взять 1 стакан вещества и 20 литров воды. Так концентрация будет достаточно умеренной, и вы не слишком сильно подщелачиваете землю. Именно из-за высокой щелочности золы нужно использовать это удобрение очень осторожно и не переборщить с ним.

Фосфорные удобрения

Фосфор, как и калий, нужен для того, чтобы подготовить корни растения к зимовке, а в следующем году он поможет с формированием цветов и плодов на растении. Найти фосфорные удобрения можно в очень многих специализированных магазинах.

Лучше всего использовать суперфосфат или костную муку.