Никогда не переступайте через эти 3 предмета: можете притянуть несчастье

Эзотерики убеждены, что очень часто навести сглаз на человека можно с помощью банальных предметов. И для этого достаточно переступить через них.

Если вы видите какую-то вещь на полу, нужно подумать дважды перед тем, как переступать через нее, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И особенно внимательными стоит быть с несколькими конкретными предметами.

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Иглы и булавки

Верили, что иглы и булавки очень часто разлучают влюбленных, и если переступить через такую вещь, можно остаться одинокими. Кроме того, игла часто в приметах ассоциируется с несчастьями и бедами. Верили, что металл хорошо втягивает негативную энергетику, а булавка, которая не имеет отверстия, не позволяет этой энергетике убежать.

Таким образом негатив накапливается в предмете, и потом может поразить человека, который через него переступит или найдет эту булавку.

Но это не единственные вещи, к которым стоит относиться с осторожностью. Ранее мы уже рассказывали о вещах, которые никогда нельзя выбрасывать в мусорку.

Хлеб

Хлеб в древности вроде бы был популярным предметом для "магических" практик. Верили, что на хлеб легко можно наложить сглаз, ведь его часто передавали друг другу в дар. Цель такого сглаза – лишить человека богатства и благосостояния и обречь взамен на бедность.



Хлеб нельзя переступать / Фото Pexels

Зеркало

Это очень мощный инструмент для ведьм, и с его помощью, как утверждают эзотерики, можно наложить сильнейшие сглазы, которые могут довести человека даже до могилы. Преимущественно зеркало ставят недалеко от входной двери квартиры или дома, где живет человек, которому хотят навредить. И чем дольше зеркало будет там оставаться, тем хуже будет становиться человеку.

Поэтому чужое зеркало стоит убрать, не касаясь его руками. Кроме того, никогда нельзя переступать через него, если зеркальце лежит на земле.