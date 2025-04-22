Ніколи не переступайте через ці 3 предмети: можете притягти нещастя

Езотерики переконані, що дуже часто навести пристріт на людину можна за допомогою банальних предметів. І для цього достатньо переступити через них.

Якщо ви бачите якусь річ на підлозі, потрібно подумати двічі перед тим, як переступати через неї, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І особливо уважними варто бути з кількома конкретними предметами.

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Голки та булавки

Вірили, що голки та булавки дуже часто розлучають закоханих, і якщо переступити через таку річ, можна залишитися самотніми. Окрім того, голка часто у прикметах асоціюється з нещастями та бідами. Вірили, що метал гарно втягує негативну енергетику, а булавка, яка не має отвору, не дозволяє цій енергетиці втекти.

Таким чином негатив накопичується у предметі, і потім може вразити людину, яка через нього переступить чи знайде цю булавку.

Та це не єдині речі, до яких варто ставитися з обережністю. Раніше ми вже розповідали про речі, які ніколи не можна викидати у смітник.

Хліб

Хліб у давнину начебто був популярним предметом для "магічних" практик. Вірили, що на хліб легко можна накласти пристріт, адже його часто передавали один одному в дар. Мета такого пристріту – позбавити людину багатства та добробуту і приректи натомість на бідність.



Хліб не можна переступати / Фото Pexels

Дзеркало

Це надзвичайно потужний інструмент для відьом, і з його допомогою, як стверджують езотерики, можна накласти найсильніші пристріти, які можуть довести людину навіть до могили. Переважно дзеркало ставлять недалеко від вхідних дверей квартири чи дому, де живе людина, якій хочуть нашкодити. І що довше дзеркало буде там залишатися, то гірше ставатиме людині.

Тому чуже дзеркало варто прибрати, не торкаючись його руками. Окрім того, ніколи не можна переступати через нього, якщо люстерко лежить на землі.