Как быстро почистить салон автомобиля: забудете о плохом запахе и грязи

Каждый водитель хочет видеть свой автомобиль ухоженным. Чтобы внутри авто салон был чистым и хорошо пахнул, нужно воспользоваться несколькими способами, после которых вам даже не придется обращаться к услугам профессиональных мойщиков.

Отличный и чистый салон обеспечивает комфорт не только водителю, но и пассажирам, пишет 24 Канал.

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В машине часто накапливаются остатки пищи и грязь, поэтому несколько шагов, которые можно повторить в домашних условиях, помогут салону снова засиять.

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Используйте стакан с носком

В подстаканники часто складываются мелкие вещи, а со временем там скапливается мелкий мусор и пыль. Вытереть все можно довольно просто. Нужно лишь надеть на стакан влажный носок и опустить его на дно подстаканника. Несколько поворотов помогут быстро убрать всю грязь, которая там осталась.

Зубная щетка для труднодоступных мест

Найдите старую зубную щетку, чтобы она стала инструментом для чистки вентиляционных решеток и швов на сиденьях. Щетка легко проникает туда, куда трудно добраться губкой или тряпкой. Чтобы результативность была заметной, нанесите на щетку немного моющего средства. Эта вещь прекрасно поможет убрать грязь в труднодоступных местах.



Простые советы для чистки автомобиля / Фото Pexels

Сода – от плохого запаха от плохого запаха

Пищевая сода прекрасно впитывает все плохие запахи и освежает обивку. Ею надо посыпать коврики и сиденья, оставив на 20 минут. После указанного времени, остатки соды нужно убрать с помощью пылесоса.

Простая чистка сидений

Для мытья салона продаются специальные средства, впрочем вместо него можно воспользоваться мыльным раствором с водой, который на сиденья надо нанести с помощью губки. Выделите несколько минут на то, чтобы жидкость проникла внутри, а тогда вытрите все тряпкой и хорошо просушите.

К слову! Для безопасности в автомобиле всегда должны быть определенные вещи. Что обязательно должно быть в машине у каждого водителя – читайте в материале.

Пахучка собственными руками

Чтобы в салоне сохранялся хороший запах, можно сделать самостоятельную пахучку, которая будет достаточно долго пахнуть. Для этого в солонку надо не до полностью заполнить содой и добавить 10 капель любого эфирного масла.