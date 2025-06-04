Чтобы сохранить комфорт во время поездки в теплое время года и избежать лишних проблем во время жары, стоит придерживаться нескольких простых и эффективных рекомендаций, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот".

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Паркуйтесь в тени

Летом не стоит оставлять автомобиль под палящим солнцем, поэтому надо припарковаться в тени. Прямые солнечные лучи способны за несколько часов очень сильно нагреть салон, в котором будет тяжело сидеть и сложно дышать.

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Кроме того, автомобиль под солнцем увеличивает нагрузку на систему кондиционирования и ускоряет износ внутренних материалов.

Специалисты также говорят, что если держать машину всегда на солнце, то со временем это может испортить лакокрасочное покрытие. Если же другого выхода парковки машины не было, то перед выездом надо обязательно проветрить салон.



Летом рекомендуется парковаться в тени / Фото Pexels

Используйте светоотражающие шторки

Специальные светоотражающие шторки, которые размещают на лобовом стекле и боковых окнах, помогают уменьшить попадание теплого воздуха внутрь салона. Соответственно, не придется на полную мощность включать кондиционер, чтобы охладить машину. Плюсом таких шторок является и то, что они предотвращают перегрев панели приборов.

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Следите за температурой двигателя

Нельзя в сильную жару игнорировать показатели на приборной панели. Если стрелка температуры является высокой, то нужно остановиться и дать двигателю остыть. Важно не допускать перегрева мотора, поскольку это может привести к серьезным механическим повреждениям и дорогостоящему ремонту.