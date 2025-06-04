Щоб зберегти комфорт під час поїздки в теплу пору року й уникнути зайвих проблем під час спеки, варто дотримуватися кількох простих та ефективних рекомендацій, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот".

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Паркуйтеся в тіні

Влітку не варто залишати автомобіль під палючим сонцем, тому треба припаркуватися в затінку. Пряме сонячне проміння здатне за кілька годин дуже сильно нагріти салон, в якому буде важко сидіти й складно дихати.

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Окрім того, автомобіль під сонцем збільшує навантаження на систему кондиціонування й прискорює зношення внутрішніх матеріалів.

Фахівці також кажуть, що якщо тримати машину завжди на сонці, то з часом це може зіпсувати лакофарбове покриття. Якщо ж іншого виходу паркування машини не було, то перед виїздом треба обов’язково провітрити салон.



Влітку рекомендовано паркуватися в тіні / Фото Pexels

Використовуйте світловідбивні шторки

Спеціальні світловідбивні шторки, які розмішують на лобовому склі й бокових вікнах, допомагають зменшити потрапляння теплого повітря всередину салону. Відповідно, не доведеться на повну потужність вмикати кондиціонер, щоб охолодити машину. Плюсом таких шторок є й те, що вони запобігають перегріву панелі приладів.

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Слідкуйте за температурою двигуна

Не можна в сильну спеку ігнорувати показники на приладовій панелі. Якщо стрілка температури є високою, то потрібно зупинитися й дати двигуну охолонути. Важливо не допускати перегрів мотора, оскільки це може спричинити серйозні механічні пошкодження й дорогий ремонт.