Незалежно від того, чи ви відправляєтеся у довгу подорож на машині, чи, як зазвичай, їдете на роботу, варто тримати кілька предметів під рукою, повідомляє 24 Канал.

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Які речі потрібно завжди тримати в машині?

Якщо ви кермуєте вже протягом тривалого часу, тоді вже знаєте, що має бути в автівці завжди. Але якщо ви тільки початківець-водій, тоді цей перелік точно може допомогти.

Трикутник аварійної зупинки . Дорожній трикутник для позначення місця зупинки автомобіля може бути дуже корисним і важливим у випадку аварії чи поломки.

. Дорожній трикутник для позначення місця зупинки автомобіля може бути дуже корисним і важливим у випадку аварії чи поломки. Жилет безпеки . Світловідбивний жилет дуже потрібний, аби забезпечити вашу видимість на дорозі у випадку аварії чи несправності автомобіля.

. Світловідбивний жилет дуже потрібний, аби забезпечити вашу видимість на дорозі у випадку аварії чи несправності автомобіля. Аптечка . Перевірте, щоб аптечка була як слід укомплектована. Ось що у ній має бути: бинти, пластирі, антисептики, за можливості турнікет, болезаспокійливі засоби, жарознижувальні тощо.

. Перевірте, щоб аптечка була як слід укомплектована. Ось що у ній має бути: бинти, пластирі, антисептики, за можливості турнікет, болезаспокійливі засоби, жарознижувальні тощо. Домкрат та запасне колесо . Це знадобиться на випадок, якщо колесо буде пробите під час дороги. Та варто переконатися, що домкрат працює, а запасне колесо у хорошому стані.

. Це знадобиться на випадок, якщо колесо буде пробите під час дороги. Та варто переконатися, що домкрат працює, а запасне колесо у хорошому стані. Трос. Він знадобиться у випадку буксирування вашого чи за потреби іншого автомобіля.



В автомобілі мають бути деякі речі / Фото Pexels

Що покласти в автомобіль влітку?

Окрім звичайного переліку необхідних речей, влітку потрібно подбати про ще кілька додаткових. Адже якщо поломка машини станеться під спекотним літнім сонцем, ситуація може виявитися досить скрутною.

Насамперед потрібно подбати про спрей від комах та засіб від сонячних опіків. Також краще покласти в дорогу додатковий запас води та капелюх.