В магазинах для автомобілістів, звісно, можна придбати спеціальні засоби від запотівання скла, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви не хочете витрачати зайві гроші, тоді ви можете скористатися перевіреними народними засобами.

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Чому запотівають вікна в машині?

Загалом таке явище взимку – не дивина; воно виникає через різницю у вологості та температурі всередині автомобіля та зовні. Коли тепле повітря з пічки зіштовхується зі склом, утворюється конденсат, і вікна швидко запотівають.

Ось ще кілька поширених причин цієї проблеми:

Несправність вентиляції чи кліматичної системи. Якщо фільтр в салоні дуже брудний і повітря не циркулює, це спричиняє накопичення вологи.

Скупчення вологи в салоні та дренажних отворах. Вода, що накопичується на килимках, оббивці після дощу, може збільшити рівень вологості у салоні.

З опалювальної системи авто витікає робоча рідина. Окрім того, такі випари шкідливі для здоров'я людини, тож проблему потрібно негайно розв'язати.



Конденсат можна прибрати / Фото Pexels

Як прибрати конденсат з вікон машини?

Зазвичай конденсат можна видалити натисканням перемикача запотіванням чи увімкненням обігріву. Втім, є кілька лайфхаків, які можуть повністю усунути проблему.

Все, що потрібно зробити – це на ніч поставити в салоні машини невелику посудину з сіллю. Річ у тому, що сіль може служити абсорбентом та поглинати усю зайву вологу. Цей трюк незамінний, коли температура падає, і він може заощадити вам чимало часу.

Також ви можете використати піну для гоління – потрібно протерти скло, а тоді розподілити трохи піни по ньому. Вона створить невидимий шар на склі, що буде запобігати утворенню конденсату.