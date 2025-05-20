Незалежно від того, чи ви висаджуєте у себе деревоподібну чи чагарникову тую, вона приваблює своєю стійкістю, витривалістю та елегантною формою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Megasad. Втім, через те, що хвойні зазвичай ростуть у природі без жодної участі людей, деякі садівники помилково вважають, що невибагливість туї поширюється і на відсутність у землі поживних речовин.

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Коли потрібно підживлювати тую?

Перед тим, як вирішувати, яке добриво найкраще підійде для туї, потрібно врахувати, в який період дерево взагалі потребує підживлення. Адже після того, як рослину тільки висаджено у ґрунт, підживлювати її взагалі не радять.

Натомість потрібно підготувати ґрунт попередньо, внісши в нього органіку. Так хвойна рослина зможе швидше адаптуватися та краще вкоренитися. Особливо ця процедура важлива, якщо на вашій ділянці досить бідна на поживні мікроелементи земля. Надалі ж кількість та вид добрив залежатимуть саме від пори року.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи варто садити на ділянці туї та які в цього дерева є переваги та недоліки.



Тую потрібно підживлювати кілька разів на рік / Фото Pexels

Чим підживити тую навесні?

Для того, аби активізувати ріст туї, потрібно подбати про її підживлення навесні, та добриво залежатиме від того, де ви придбали саджанець. Якщо рослина була вирощена з насіння чи способом живцювання, тоді, ймовірно, туя не потребує підживлення. Те саме стосується і покупки у розпліднику – протягом першої половини року тую не потрібно підживлювати. Проте краще уточнити цей момент у продавця.

Підживлювати туї навесні можна й спеціальними мінеральними добривами, і органікою. Але у такому випадку можна використовувати тільки перепрілий гній чи перегній у мінімальній концентрації. Також потрібно уникати потрапляння добрива на хвою та стовбур.

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Ще один важливий момент – обов'язково дотримуйтеся концентрацій, що вказані та упаковці добрива – адже їхній надлишок може стати для рослини таким самим згубним, як і нестача поживних речовин.

Чим підживити тую восени?

А ось осіннє підживлення потрібне для того, аби підвищити імунітет рослини та допомогти їх підготуватися до похолодань. Найкраще використовувати для цього комплексні мінеральні склади в гранулах чи порошку.

Якщо морози прийдуть завчасно, рідкі добрива можуть стати причиною обмерзання коренів. А ось з органіки підійде компост, торф, кісткове борошно та деревний попіл, але лише у невеликих кількостях.

До речі, передзимові підживлення потрібно провести вчасно – не пізніше, ніж за місяць до початку морозів. Оптимальний час для цього – це вересень, але в південних регіонах можна почекати навіть до середини жовтня.