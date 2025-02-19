Якщо ви любите проводити час на своїй ділянці, тоді вже, певно, замислювалися, якими ще рослинами можна прикрасити й подвір'я, і сад, повідомляє 24 Канал. Ось тільки перед тим, як садити запашні та красиві туї, варто зважити усі за та проти.

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Чому не можна садити тую на подвір'ї?

Досвідчені городники переконують, що посадка туї на ділянці – це не найкраща ідея. Попри те, що виглядають дерева й справді ефектно, цій рослині місце у міському парку чи на клумбі, а не на дачній ділянці – і тим паче не під вашими вікнами.

Рослина потребує чимало підживлень та може швидко збіднити ґрунт, що вплине на ріст решти городини, квітів та кущів. Окрім того, існує про тую і чимало негативних прикмет. Зокрема, повір'я стверджують, що туя притягує енергетику негативу та хвороб до вашого дому.

Окрім того, існує і страшна прикмета про те, що як посадити тую, людина, яка це зробила, помре – відразу ж після того, як дерево зміцніє та підросте. А якщо дерево посадить молода дівчина – вона ніколи не вийде заміж.

Дуже часто тую садять на кладовищах – і це ще одна причина, чому не варто садити рослину в себе під вікнами – вважається, що туя несе енергетику смерті. Існує і повір'я про те, що якщо туя виросте дуже високою та стане вищою за будинок, у ньому станеться нещастя.

Окрім того, вважається, що як посадити тую біля дому, тоді вона притягне до нього злодіїв, які можуть обібрати господарів до нитки.



Про туї існує чимало негативних прикмет / Фото Pexels

Чому потрібно садити тую біля дому?

Втім, окрім негативних прикмет, є й переваги цієї рослини, які можуть схилити вас до її посадки. Зважайте, що у хвої туї міститься речовина аромадендрин – вона має сильну антимікробну дію, тож висадка туї на ділянці може сприяти зменшенню сезонних застуд.

Окрім того, дерево притягує до себе пил та зменшить його кількість у повітрі навколо. А густа крона рослин, якщо висадити туї як живопліт, може створити прекрасну захисну смугу, що забере міський шум та захистить від вихлопних газів автомобілів.

Коренева ж система рослини зміцнює ґрунт, і якщо на ділянці є схил, то туї допоможуть запобігти його осипанню чи розмиванню.