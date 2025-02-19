Якщо ви любите проводити час на своїй ділянці, тоді вже, певно, замислювалися, якими ще рослинами можна прикрасити й подвір'я, і сад, повідомляє 24 Канал. Ось тільки перед тим, як садити запашні та красиві туї, варто зважити усі за та проти.

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Чому не можна садити тую на подвір'ї?

Досвідчені городники переконують, що посадка туї на ділянці – це не найкраща ідея. Попри те, що виглядають дерева й справді ефектно, цій рослині місце у міському парку чи на клумбі, а не на дачній ділянці – і тим паче не під вашими вікнами.

Рослина потребує чимало підживлень та може швидко збіднити ґрунт, що вплине на ріст решти городини, квітів та кущів. Окрім того, існує про тую і чимало негативних прикмет. Зокрема, повір'я стверджують, що туя притягує енергетику негативу та хвороб до вашого дому.

Окрім того, існує і страшна прикмета про те, що як посадити тую, людина, яка це зробила, помре – відразу ж після того, як дерево зміцніє та підросте. А якщо дерево посадить молода дівчина – вона ніколи не вийде заміж.

Дуже часто тую садять на кладовищах – і це ще одна причина, чому не варто садити рослину в себе під вікнами – вважається, що туя несе енергетику смерті. Існує і повір'я про те, що якщо туя виросте дуже високою та стане вищою за будинок, у ньому станеться нещастя.

Окрім того, вважається, що як посадити тую біля дому, тоді вона притягне до нього злодіїв, які можуть обібрати господарів до нитки.

Туя
Про туї існує чимало негативних прикмет / Фото Pexels

Чому потрібно садити тую біля дому?

Втім, окрім негативних прикмет, є й переваги цієї рослини, які можуть схилити вас до її посадки. Зважайте, що у хвої туї міститься речовина аромадендрин – вона має сильну антимікробну дію, тож висадка туї на ділянці може сприяти зменшенню сезонних застуд.

Окрім того, дерево притягує до себе пил та зменшить його кількість у повітрі навколо. А густа крона рослин, якщо висадити туї як живопліт, може створити прекрасну захисну смугу, що забере міський шум та захистить від вихлопних газів автомобілів.

Коренева ж система рослини зміцнює ґрунт, і якщо на ділянці є схил, то туї допоможуть запобігти його осипанню чи розмиванню.